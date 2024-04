La triste perdita del principe continua a causare dolore

Condividi

È passato già diverso tempo dalla triste perdita del principe, un reale che ha dovuto salutare per sempre questo mondo. Il suo ricordo è ancora indelebile.

Non è questo un periodo molto semplice per la famiglia reale. Ricordiamo infatti che due dei membri più importanti si trovano a fare i conti con delle neoplasie. Infatti, da una parte re Carlo si sta sottoponendo alle cure per sconfiggere quel tumore che gli è stato diagnosticato un po’ di tempo fa mentre dall’altra Kate Middleton sta facendo lo stesso con una cura preventiva dopo aver rivelato, a tutto il mondo, il motivo che l’ha spinta a sottoporsi a quell’intervento all’addome. In ogni caso la serenità non sembra essere un elemento presente in Buckingham Palace in quanto spesso ci sono stati degli eventi che hanno portato tutti i sudditi a soffrire molto. Basti pensare alla triste dipartita del principe, un evento che genera ancora oggi grande sofferenza. Ma di chi si tratta?

Beatrice di York non riesce a trattenere le lacrime a causa del dolore

Protagonista di oggi è il principe Filippo il quale stato accanto alla regina Elisabetta II per più di 70 anni, trasformandosi così nel principe consorte più longevo della storia della Gran Bretagna.

Stiamo parlando del duca di Edimburgo morto all’età di 99 anni. Impossibile dimenticare l’annuncio ricevuto quel 9 aprile del 2021 in cui i sudditi inglesi venivano a conoscenza della morte dell’uomo: «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell’amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo».

Nel comunicato si poté anche leggere che il principe Filippo era morto in maniera pacifica dopo aver passato 28 giorni in ospedale a causa di un’infezione che non è stata specificata.

Un dolore che ancora oggi attanaglia tutti coloro che gli sono stati vicini in vita, in particolar modo Beatrice di York.

Ricordiamo che il principe Filippo, nonostante avesse 99 anni, è stato al fianco della ragazza durante il giorno più importante della sua vita, ossia le sue nozze. Un’uscita fatta dopo molto tempo che il reale non si vedeva in pubblico.

Infatti, dal 2017, ossia da quando decise di ritirarsi dalla vita pubblica, il principe partecipò soltanto alle occasioni di famiglia comprese le nozze segrete di Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, le quali sono state celebrate nel pieno della pandemia e con soltanto 30 invitati. Insomma, visto che il principe Filippo è stato accanto a lei durante il giorno del matrimonio e che tra i due c’era un buon rapporto, è facile giustificare quelle lacrime immortalate sul volto di Beatrice in occasione dell’anniversario di morte del marito della regina Elisabetta II.