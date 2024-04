La nuova vita di Loredana Lecciso: nessuno ci avrebbe mai scommesso – VIDEO

Condividi

Da qualche tempo a questa parte, sembra che Loredana Lecciso abbia iniziato una seconda vita. La giornalista compagna di Albano Carrisi passa sempre più tempo lontana da casa e sembra avere trovato anche un nuovo lavoro.

Ormai da più di vent’anni Loredana Lecciso è la compagna di Albano Carrisi. La giornalista e personaggio TV ha conosciuto il cantante tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, grazie alla scuola che entrambi i loro figli frequentavano in Puglia. L’artista era appena uscito dalla relazione trentennale con Romina Power, mentre lei era separata da qualche anno dal marito.

I due hanno iniziato a vedersi con discrezione, cercando di non attirare l’attenzione della stampa, ma nel 2001, Loredana ha scoperto di essere incinta e la loro storia d’amore è saltata fuori. Ovviamente, essendo Albano e Romina una delle coppie artistiche e non solo più note a livello internazionale, la notizia ha fatto scalpore e ha tenuto per anni banco sulle copertine dei giornali specializzati.

Bionda e appariscente, Lecciso in quel periodo veniva richiesta praticamente ovunque, e per qualche anno ne ha approfittato, apparendo non solo in qualità di ospite in innumerevoli trasmissioni, ma in alcuni casi prestandosi di buon grado ha trovate bizzarre. Impossibile, per chi quegli anni li ha vissuti, dimenticare la sua presenza assieme alla sorella gemella Raffaella a Striscia la Notizia, nel ruolo di velina mora e bionda.

Questa estrema visibilità, però, non ha mai reso particolarmente felice Al Bano, il che ha portato a numerosi tira e molla tra loro. Oggi tuttavia tutto sembra appianato, e Loredana non pare più interessata a apparire pubblicamente come prima. Ciò nonostante, è molto attiva sui social, dove documenta una nuova fase della sua vita.

Loredana Lecciso si gode la nuova vita: cosa fa ora – VIDEO

Sono mesi che Lecciso passa ormai molto tempo a Milano. La giornalista pugliese sembra apprezzare particolarmente la zona dei Navigli, e spesso documenta le sue serate in giro per i locali meneghini. In particolare, Loredana sembra avere una predilezione per la professione di barista e in più di un video la si vede proprio dietro al bancone, impegnata nel preparare cocktail o servire i clienti. Un cambiamento non da poco, ma come mai è giunta a modificare così radicalmente la sua vita?

In realtà, la donna vive ancora nelle Tenute Carrisi a Cellino San Marco, ma spende sempre più tempo nel capoluogo lombardo poiché è proprio lì che studia la figlia Jasmine all’università. Ovviamente, appena può la va a trovare, e forse anche per tenersi occupata tra una sessione di studi e l’altra si diverte a girare per i Navigli. Nessuna crisi, quindi, o un nuovo lavoro: Loredana si gode semplicemente un po’ della nightlife sotto alla Madonnina.