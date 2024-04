“Per te l’orologio torna indietro” la Casalegno spiega la dieta… in mutande – FOTO

Condividi

A breve partirà la nuova edizione dell’Isola dei famosi, Con un cast completamente rinnovato. La nuova inviata sarà Elenoire Casalegno, e non poteva esserci scelta migliore: la conduttrice appare in una forma smagliante!

Ormai ci siamo: ancora pochi giorni e prenderà il via la nuova edizione del reality show di Canale 5. A presentarla sarà Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese e vedrà nei panni di nuova inviata Elenoire Casalegno. L’artista si trova già in Honduras e a quanto pare sta seguendo una dieta particolare per essere in forma smagliante nel corso delle dirette.

Un’ottima occasione per lei, che ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo giovanissima e negli ultimi tempi si sta dividendo tra Rai e Mediaset. Nato a Savona nel 1976 ma residente a Ravenna fin da quando era adolescente, a 18 anni ha preso parte al concorso the Look of the Year, che le ha permesso di essere ingaggiata dalla Elite Model Management, una delle agenzie più importanti del settore.

Il debutto in TV risale al 1994 quando le viene affidata la conduzione del programma Jammin su Italia 1 e quindi due anni più tardi quella del Festivalbar. Volto di punta degli anni 90, in quel periodo partecipa a programmi cult come Pressing, Scherzi a parte e Super. Come tanti colleghi prima di lei, non disdegna di partecipare a un reality: nel 2016 entra nel cast della prima edizione del Grande Fratello Vip, riuscendo a arrivare fino in semifinale. Dal 2019 è opinionista di La vita in diretta e poche settimane fa è stato ufficializzata la sua presenza all’Isola dei famosi nel ruolo che fu di Alvin.

Elenoire Casalegno pronta per l’Isola grazie a una dieta particolare

Bellissima, fisico slanciato e tonico e un carattere ironico e volitivo, Elenoire si sta preparando con molta determinazione a ciò che l’aspetta, anche se un lato di questa esperienza sembra lasciarla decisamente insoddisfatta. Come ha spiegato lei stessa in un post che ha fatto il giro dei social, Casalegno sta seguendo una dieta forzata che nulla ha a che vedere con la forma fisica.

In Honduras è difficile trovare gli alimenti che di solito mangiamo qui in Italia, e di conseguenza Elenoire si è dovuta abituare ai piatti tipici del Paese. “Quello che mangio ogni giorno: riso, pollo, platano fritto…platano fritto, pollo, riso. Buono eh… Ma un’amatriciana? Vabbè, c’è chi starà peggio di me, chi non mangerà proprio!” ha scritto l’inviata sul suo Instagram di fianco alla foto che la vede con un top e un paio di slip mentre mangia proprio una fettina di platano.

L’allusione è naturalmente ai concorrenti dell’Isola dei Famosi, che dovranno tribolare non poco per trovare cibo. L’occhio dei fan, però, non ha fatto a meno di cadere sul corpo perfetto della conduttrice: “Io mi arrendo. Ogni foto un botto di autostima in meno!” ha scritto un’utente. Come darle torto?