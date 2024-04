Emma Marrone a Verissimo: “le ferite che mi fanno più male sono quelle che non si vedono”

Condividi

In un’intervista a Verissimo, Emma Marrone parla della sua lotta contro il tumore e spiega che, in realtà, sono altre le ferite che fanno più male.

Se si parla di grinta, forza e determinazione, uno dei nomi che sicuramente viene in mente è quello di Emma Marrone: vuoi per carattere, vuoi perché le vicissitudini della vita l’hanno portata a questo, Emma è una vera forza della natura. Le cose, per lei, non sono mai state facili: sin da giovanissima ha dovuto lottare contro un tumore, che l’ha costretta a rinunciare a qualcosa di molto importante. Eppure, non sono quelle le ferite che fanno più male: in un’intervista a Verissimo di qualche anno fa, Emma ha spiegato cosa la ferisce di più.

Emma Marrone, la lotta contro il tumore

Era il lontano 2009 quando una giovanissima Emma Marrone, all’epoca 24enne, ha fatto una scoperta che le avrebbe cambiato la vita.

Commessa di giorno e cantante di notte, Emma non è ancora l’affermata cantante che è oggi (parliamo ancora dell’epoca pre-Amici) e mentre vive normalmente la sua vita in un paesino in provincia di Lecce, inizia a sentirsi stanca e perdere peso. Da lì, i controlli, e poi la diagnosi: tumore a utero e ovaie, da operare urgentemente.

Emma si opera a Roma, in un intervento che dura 7 ore, ma che riesce a salvarle le ovaie, persino senza l’ausilio di radio o chemioterapia. Qualche tempo dopo, ancora in ripresa dall’intervento, Emma partecipa ai casting per Amici, e li supera. Il patto con Maria De Filippi, però, è chiaro: del tumore non si parla, Emma non vuole che la sua situazione condizioni i giudizi e la favorisca in qualche modo.

E così, quell’anno, tumore o no, Emma vince Amici, e la sua carriera ha un inizio con il botto. Il tumore, tuttavia, non la lascerà ancora in pace, e tornerà nel 2013 e nel 2019, costringendo l’artista a sottoporsi a due interventi, a seguito dei quali rimuoverà utero e ovaie.

Le ferite più dolorose per Emma, “quelle che non si vedono”

Le esperienze di vita di Emma le hanno sicuramente insegnato tanto e dato forza, eppure c’è ancora qualcosa che la fa star male. In un video tornato a circolare ultimamente e risalente ad una sua intervista a Verissimo nel 2018, la cantante ha spiegato che le ferite che le fanno ancora male non sono, in realtà, le cicatrici degli interventi, a causa dei quali ha dovuto rinunciare all’idea di diventare madre in modo tradizionale.

“In realtà, è la ferita che mi ha fatto meno male nella vita” ha detto Emma, “sono stata aperta due volte a metà, ma per tirare fuori il male, le ferite che mi fanno male sono quelle che non si vedono”. A quali si riferisce? Come spiega poco dopo, la cantante parla delle ferite inferte da chi, sui social, si nasconde dietro un profilo fake per commentare con insulti e offese che fanno davvero male.

“Queste cose mi fanno purtroppo ancora tanto male” ha confessato la cantante, “non mi sono abituata alla cattiveria, se dovessi pensare oggi di mettere al mondo un figlio avrei paura”.

Di anni, da quell’intervista, ne sono passati, ed Emma ha imparato a farsi forza, tanto da dimostrare più volte di non aver nessun timore nel rispondere direttamente a certi commenti. Purtroppo, tuttavia, dobbiamo ammettere che nel 2024, 6 anni dopo, il problema dell’hating sui social non si è certo risolto, anzi continua a mietere vittime.