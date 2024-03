Bianco e nero seducente per Giorgia Palmas: lo shooting lascia senza parole

Condividi

Sono passati anni da quando Giorgia Palmas ballava sul bancone di Striscia la Notizia insieme a Elena Barolo. Rimane però una donna bellissima che non ha nulla da invidiare alle più giovani, l’ultimo post ne è una prova.

Con questa foto ha incantato i fan di Instagram e ha ottenuto anche il like della bionda collega. Attualmente lavora come showgirl ma anche modella per diversi brand, dove presta la sua immagine per esaltare abiti e quant’altro. La foto che ha pubblicato per i suoi fan è davvero pazzesca, semplice e molto particolare. Vediamola insieme.

La foto di Giorgia Palmas su Instagram

Si gode la vita da mamma Giorgia Palmas, innamoratissima del suo Filippo Magnini da cui ha avuto Mia, seconda figlia dopo Sofia, nata dalla prima relazione. Sul suo profilo Instagram, l‘ex velina è molto attiva e si mostra in tutta la sua bellezza.

Fin dagli inizi d’altronde, è considerata una delle showgirl italiane più belle ma anche un’ispirazione per tante giovani. Oggi la vediamo relativamente lontana dai riflettori ma nella sua carriera ha partecipato davvero a molti programmi.

In tv è partita da Striscia la Notizia, ma prima di quell’importante trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, Giorgia Palmas ha lavorato come modella per la Venus Dea Agency di Cagliati, città dove è nata. La passione per quella professione rimane ancora oggi e infatti per lo più il suo lavoro attuale consiste in shooting per case di moda.

La Palmas condivide molto con i suoi fan, dai momenti quotidiani in famiglia, a quelli in giro per posti nuovi con Filippo Magnini. Poi ci sono molti scatti del suo lavoro come testimonial, dove i suoi look pazzeschi incantano il web, ricordiamo ad esempio l‘outfit scelto per il centenario di Damiani.

Oggi però parliamo di una campagna realizzata per Rinascimento, la famosa casa di moda italiana. Nello scatto, che fa parte di molti altri realizzati in questo shooting, Giorgia si trova all’interno di una struttura maestosa ma non capiamo bene di cos si tratti, forse una chiesa, o un palazzo, oppure un castello.

L’immagine non ha colori ma il bianco e nero risalta la bellezza del semplice abito che indossa. Si tratta di un vestito bianco che arriva al polpaccio e che ha uno spacco fino alla coscia. La parte sopra è composta da un velo che scende sulle braccia come a formare delle maniche molto ampie. Le spalle sono scoperte, i capelli raccolti e in abbinamento abbiamo dei sandali bianchi con tacco alto.

Sembra quasi una bellissima statua poggiata su un grande pavimento in marmo. Lo sguardo è altrove, perso in un punto in lontananza. Uno scatto molto bello in cui la showgirl indossa un abito semplice ma che risalta il suo perfetto fisico, scolpito da ore di allenamento in palestra.