Le scioccanti rivelazioni di Adriano Pappalardo: cosa ha detto il cantante?

Momenti di imbarazzo per Francesca Fialdini, che nello studio del suo programma di Rai 1 ha avuto come ospite l’irriverente Adriano Pappalardo, il quale ha fatto delle rivelazioni molto particolari.

Il leone della musica italiana è stato ospite in Da noi.. A ruota libera, la trasmissione che sussegue Domenica In e che segue le regole di un normale talk show, con tanti ospiti che rendono interessanti le puntate. Anche l’ultima, ovvero quella di domenica 17 marzo non è stata da meno, con tanti personaggi di spicco della televisione.

Le parole di Adriano Pappalardo

Prima di parlare di ciò che ha detto Adriano Pappalardo, facciamo un recap di quelli che sono stati gli ospiti della puntata di domenica 17 marzo. Francesca Fialdini ha accolto e intervistato in studio tanti ospiti, come la scrittrice Barbara Alberti, gli attori Giorgio Marchesi e Barbara Bobulova, ma anche molti altri fra cui appunto spicca Pappalardo.

Il suo è stato il momento più seguito della puntata e il cantante non ha deluso i fan. Parlando del suo esordio molto nostalgico legato a Lucio Battisti, che lo scoprì e lo aiutò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, Adriano ha anche ricordato l’incontro con la moglie Elisa.

Non solo, l’artista ha condiviso un aneddoto in cui la protagonista è Loredana Bertè, la quale fece da Cupido fra lui e la donna della sua vita. Infatti, la cantante è un’amica in comune e grazie a lei, trovò il coraggio di dichiararsi a Elisa e quello fu un passo importantissimo dato che quella storia d’amore va avanti da 52 anni e procede benissimo.

C’è stato spazi anche per parlare dell’evento di punta della Rai, ovvero il Festival di Sanremo. “Non amo molto il palco dell’Ariston, infatti ho partecipato una sola volta nel 2004. Me lo chiese Simona Ventura, una mia grande amica, ma se anche non fosse stata lei, avrei accettato di partecipare alla serata dei duetti ugualmente senza compenso”.

Adriano Pappalardo ha ricordato con affetto anche Amadeus, però ha avuto parole meno gradevoli per altri artisti, come Sfera Ebbasta e Fedez. “Se vedo Fedez in televisione, cambio canale, non mi piace. Per quanto riguarda Sfera Ebbasta, ho detto che mi piace ma così per dire, non lo conosco e non ho interesse a farlo. Questo tipo di canzoni con testi forti su temi importanti, come la droga e la violenza sulle donne, non appartengono al mio mondo”.

C’è stato un po’ di imbarazzo generale per queste parole ma d’altronde si sa, Adriano Pappalardo ha una personalità a dir poco strabordante e fuori dagli schemi, non si fa problemi a dire la sua nemmeno davanti le telecamere di Rai 1. In realtà poi il pubblico apprezza proprio questo suo essere genuino e trasparente.