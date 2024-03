I Ricchi e Poveri sono sposati? La verità

Condividi

Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri spopolano sui social con il brano di Sanremo, e nel frattempo ci chiediamo: sono sposati? Ecco la risposta.

La loro partecipazione a Sanremo 2024 era stata accolta, almeno inizialmente, con non troppo entusiasmo: soprattutto da parte del pubblico più giovane, che vedeva l’inserimento di questi artisti più “agées” come un legame ancora troppo forte con il “vecchiume”. E invece, a dispetto di tutte le critiche, i Ricchi e Poveri hanno vinto tutto soprattutto nel dopo Sanremo: la loro “Ma non tutta la vita” spopola ormai da settimane sui social, il pezzo perfetto per un trend di TikTok. In molti, comunque, si chiedono se Angela e Angelo, gli attuali due membri del gruppo, siano sposati: come stanno le cose?

“Ricchi di idee e poveri di soldi”: 50 anni di storia della musica

I Ricchi e Poveri sono la conferma che, a volte, le cose “antiche” possono diventare attuali, adattandosi ai tempi. Certo, senza sfociare nel trash: per il momento, sembra che il trend lanciato su TikTok con “Ma non tutta la vita” piaccia al pubblico, che la richiede addirittura in contesti inaspettati, e Angelo e Angela sembrano cavalcare bene l’onda di gradimento social che li ha investiti.

D’altronde, i due non sono certo nuovi al mondo dello spettacolo: nel 2018 la band ha festeggiato più di 50 anni di grandi successi, con ben oltre 20 milioni di dischi venduti a livello internazionale. A scoprirli, alla fine degli anni ‘60, fu Fabrizio de André, che davanti al primo rifiuto di una casa discografica sentenziò che, sebbene i discografici non capissero nulla, il gruppo avrebbe avuto successo.

Oggi possiamo dire che quella fu una delle tante verità pronunciate dal Maestro, perché nel 1967 fu Franco Califano ad assumere il ruolo di produttore di quello che allora era un quartetto, e dopo un proverbiale “siete ricchi di idee e poveri di soldi”, decise di chiamarli I Ricchi e Poveri.

I Ricchi e Poveri sono sposati? Ecco come stanno le cose

I “superstiti” del gruppo, come ormai sappiamo, sono Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che nei video, ormai virali, postati su TikTok sembrano avere una particolare intesa e sintonia. In molti, quindi, si sono chiesti se stessero insieme.

Qual è la verità? La buona notizia è che entrambi sono al momento liberi, dato che in passato sono stati sposati: Angelo Sotgiu era legato a Nadia Cocconcelli, dalla quale ha avuto due figlie. Angela Brambati, invece, dal 1976 al 1981 è stata sposata con Marcello Brocherel, con il quale ha avuto Luca.

Chi li voleva insieme, quindi, rimarrà deluso: Angelo e Angela non sono sposati, sebbene la cantante del duo abbia ammesso che da quando sono single “la loro complicità è più forte”. Non a caso, ciò che in molti non sanno è che da giovanissimi i due sono stati fidanzati, anche se per breve tempo: “eravamo troppo giovani”, hanno rivelato a Vanity Fair, “ora siamo come fratello e sorella”.

Insomma, sembra che al momento tra gli iconici cantanti dei Ricchi e Poveri non ci sia del tenero, ma i fan più convinti continuano a sperare: mai dire mai.