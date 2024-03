Valentina Lodovini, gli scatti a letto non sono per tutti: 45 anni di bellezza

Condividi

L’attrice Valentina Lodovini manda in visibilio i follower con degli scatti direttamente a letto: a 45 anni, è più sexy che mai.

L’abbiamo vista impegnata in diverse esperienze cinematografiche, Valentina Lodovini: dalla commedia ai film più impegnati, non ha smesso di convincere. Oltre alla grande professionalità, comunque, a 45 anni l’attrice toscana vanta anche una sensualità non indifferente, come dimostrano gli ultimi scatti pubblicati.

Valentina Lodovini, dagli esordi ai grandi film

Nata in Umbria, cresciuta in Toscana e trapiantata a Roma, la vita di Valentina Lodovini è un intreccio di luoghi, che l’hanno tuttavia sempre condotta verso un unico obiettivo: vivere di spettacolo.

Nel 2004 consegue il diploma al Centro sperimentale di cinematografia, e da lì partono le prime vere esperienze: nel 2008 appare in “Coco Chanel” su Rai 1, l’anno successivo in “Fortapàsc”, e queste due interpretazioni bastano non solo per guadagnarsi l’attenzione del pubblico, ma per spiccare come notevole talento emergente.

Spiccato il volo, Lodovini colleziona una lista di nomi altisonanti alla regia: in tanti la ricordano in “Ovunque sei” di Michele Placido, ma anche in “L’amico di famiglia” di Sorrentino.

Sin da subito appare chiaro come il talento di Valentina le permetta di calarsi perfettamente in ruoli impegnati, tanto quanto nelle commedie più leggere: nel 2010 e 2012 la vediamo in “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord” con Claudio Bisio, e nel 2020 in “10 giorni con Babbo Natale” e “Cambio tutto”.

La forza delle donne e quello scatto a letto

Nella carriera dell’attrice toscana, comunque, c’è spazio anche per il teatro, luogo nel quale regala particolare attenzione ad uno dei temi che le sta particolarmente a cuore: le donne. Nel 2023, infatti, Valentina Lodovini porta in scena “A futura memoria, dedicato a Anna Politkovskaja” spettacolo teatrale dedicato alla giornalista russa assassinata nel 2005.

Una storia che ha scelto di regalare al pubblico, per raccontare di una donna che amava l’onestà e la giustizia, non perché volesse diventare un’eroina, ma perché la sua forza risiedeva in quegli ideali. Anche nella sua comunicazione l’attrice sceglie l’onestà e la libertà, soprattutto quella di esprimere la propria femminilità senza timore dei giudizi, e di questo parlano gli scatti che pubblica sui suoi profili social.

Le foto che l’attrice scegliere di condividere con il suo pubblico sono sempre profonde e criptiche, e quasi tutte hanno un tocco di sensualità, complice anche la bellezza che la caratterizza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

Nell’ultima, ad esempio, la vediamo a letto intenta a leggere una rivista mentre indossa un abito nero super sexy. Inutile dire che i complimenti e i commenti esterefatti dei follower si sono sprecati. Con uno sguardo che si rivolge dritto verso la fotocamera, Valentina buca lo schermo: a 45 anni, è ancora la prova che la sensualità è donna.