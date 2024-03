Alessia Mancini svela il suo segreto di bellezza: “Ritorno al passato” – VIDEO

Condividi

Volto noto degli anni Novanta, Alessia Mancini oggi è ancora molto amata dal pubblico e molto seguita sui social. L’ex velina di Striscia la Notizia, proprio online, ha svelato uno dei suoi segreti di bellezza, e la confessione ha lasciato tutti sbigottiti.

Non è la Rai è stato uno dei programmi cult degli anni Novanta, e ha contribuito a lanciare molti volti oggi noti del piccolo schermo e non solo. Basti pensare che tra le ragazzine partecipanti al programma ci sono state Lucia Ocone, Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini, Miriana Trevisan Laura Freddi, solo per citarne alcune. Tra loro, anche Alessia Mancini, che di lì a qualche anno sarebbe diventata la velina mora di Striscia la Notizia.

Originaria di Marino, nata nel 1978, debutta proprio a soli 16 anni nel programma di Gianni Boncompagni, durante la quarta edizione del 1994. Tanto le basta per iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo, venendo arruolata nel 1997 dal tg satirico di Antonio Ricci. In seguito lavora come co-conduttrice al fianco di Gerry Scotti a Passaparola, seguito da La Ruota della fortuna e Scherzi a parte.

È nota ai più giovani per avere preso poi parte nel 2018 all’Isola dei Famosi, riuscendo a arrivare fino alla semifinale e dando prova di grande forza di volontà e capacità di adattamento. Tra le ultime partecipazioni in tv, Guess My Age e Alessandro Borghese – Celebrity Chef.

Alessia Mancini, ex Non è la Rai, rivela qual è un suo asso nella manica

Conosciuta per essere stata una delle ragazze più belle di Non è la Rai, Alessia oggi è felicemente sposata con Flavio Montrucchio, dal quale ha avuto due figlie. L’ex vincitore del Grande Fratello 2 e Mancini sono andati all’altare nel 2003, e sono ancora molto innamorati l’uno dell’altra. A 45 anni Alessia è ancora bellissima, ma mette in atto alcuni trucchetti per mantenersi in forma e attraente, forse anche per il marito che ama molto. In un post Instagram, l’artista romana ne ha svelato uno.

Come capita a tante altre donne, anche Mancini non ha resistito a seguire la moda, e di recente ha deciso di tagliarsi la chioma, per sfoggiare un long bob, tra le pettinature più richieste di quest’ultimo periodo. Ciò nonostante, però, ogni tanto sente la nostalgia dei suoi capelli lunghi, e per questo ricorre alle extensions.

Nel post pubblicato su Instagram, mostra senza vergogna come le prepara, facendo i boccoli alle ciocche posticce che poi si applicherà per uscire la sera. Questa rivelazione ha colpito molto i fan, che hanno apprezzato però la sincerità di Alessia, che non ha esitato a mostrare il suo escamotage per avere sempre i capelli in ordine e fluenti.