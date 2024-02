Noemi Bocchi, avete mai visto i suoi gioielli? Uno più prezioso dell’altro – FOTO

Condividi

La 35enne capitolina è finita sotto i riflettori per la sua storia d’amore con Francesco Totti, e oggi ogni sua mossa è seguita con attenzione. Noemi Bocchi oggi vive con l’ex bandiera della Roma, ma nasconde altri tesori poco noti. Ecco di cosa si tratta.

Ormai da mesi non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice televisiva pochi mesi fa è stata protagonista non solo di un docu-film a essa ispirato, Unica, su Netflix, ma anche di un’autobiografia in cui per filo e per segno ha raccontato quanto accaduto tra lei e l’ormai ex marito. Non solo, ma tra i due è in corso una rovente battaglia legale volta a decidere l’importo del mantenimento per Blasi oltre alla divisione dell’ingente patrimonio costruito in vent’anni assieme.

A scatenare la crisi ferale tra la conduttrice e lo sportivo, è ormai appurato siano stati presunti tradimenti da parte della prima e la relazione del secondo con Noemi Bocchi, avvenente trentenne romana conosciuta sui campi di padel da Totti. Una relazione galeotta che sembrava dovesse rimanere un’avventura, ma che si è rivelata invece più importante del previsto.

Talmente fondamentale da aver spinto Francesco a decidere di iniziare una nuova convivenza con Noemi, in quel di Roma Nord, ai Parioli. Ora la coppia vive lì, condividendo la loro nuova vita, quando possibile, con i figli avuti dal loro rispettivo primo matrimonio.

Noemi Bocchi, oltre a Totti c’è di più: i suoi tesori sono preziosi

La 34enne capitolina non è nuova al mondo del calcio: per 11 anni è stata legata al ct del Tivoli Mario Caucci, dal quale ha avuto due bambini, oggi quasi adolescenti. Bambini a cui è molto legata, e che compaiono spesso nelle sue Storie e foto Instagram. La figlia maggiore, inoltre, ha con lei una forte somiglianza e è bellissima, proprio come la madre.

Di recente Noemi ha condiviso una foto sulle sue Storie Instagram che vede per protagonisti proprio i suoi figli, cresciuti incredibilmente negli ultimi mesi. Bocchi è molto legata ai ragazzi, con i quali passa più tempo che può, nonostante gli impegni che divide con il famoso compagno. I figli non sembrano avere risentito particolarmente della separazione dei genitori, e oggi vivono questa nuova situazione con serenità.

Chissà che tale tranquillità non possa anche essere passata ai figli di Ilary, visto che a quanto pare da alcune indiscrezioni, ci sarebbe una certa “maretta” tra Chanel, secondogenita di Totti e Ilary e il padre, “rea” di essersi schierata dalla parte della madre nella battaglia che vede i suoi genitori protagonisti ormai da molto tempo.