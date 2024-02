“Ho dovuto farlo”, Angelina Mango costretta dopo Sanremo. Arriva il comunicato inatteso

Condividi

Angelina Mango lancia la bomba: su Instagram comunica ai fan una scelta che è stata costretta a fare.

Dopo il trionfo a Sanremo 2024 che, come tutti sappiamo, ha vinto con “La Noia”, Angelina Mango è riapparsa in tv nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri. Colorata come al solito, dopo l’esibizione la cantante potentina ha fatto un annuncio social pazzesco, che ha lasciato i fan senza parole. D’altronde, non c’era altra scelta: “ho dovuto farlo”, ha detto.

Angelina Mango: la vincitrice di Sanremo tra un successo dopo l’altro

Amata o discussa, di certo c’è che la partecipazione di Angelina Mango a Sanremo è stata un vero successo. La giovane cantautrice, nata nel 2001 a Maratea e cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, si è da subito distinta per la sua inconfondibile energia e i suoi look colorati, ma soprattutto per la sua splendida voce: il suo talento è innegabile.

A far discutere, come ormai sappiamo, è stata prima di tutto la sua scelta di portare il brano “La rondine” del suo defunto padre, Pino Mango, come pezzo in gara nella serata delle cover. I più cinici, infatti, hanno visto in questa decisione la ricerca di una vittoria facile e scontata, ma dobbiamo ammettere che l’esibizione di Angelina ha oltrepassato di gran lunga le aspettative: il pezzo, riarrangiato ed interpretato da lei in modo delicato ed emozionante, si è trasformato in un crescendo di intensità che ha messo in luce tutta la potenza della sua voce.

E che la sua carriera nel mondo della musica nulla abbia a che fare con l’essere “figlia d’arte”, lo dimostrano i suoi continui successi: dopo il secondo posto e la vittoria della categoria canto ad Amici nel 2023, Angelina si è aggiudicata diversi premi e riconoscimenti, e i suoi brani sono ormai delle hit che si fa fatica a non canticchiare, e che le sono valsi ben 4,9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo il trionfo a Sanremo con La Noia, dal cui significato molti sono rimasti affascinati, Angelina è ricomparsa in tv nella puntata di Amici andata in onda ieri, inondata dall’affetto del pubblico e dall’orgoglio di Maria De Filippi. E proprio dopo l’esibizione ad Amici è arrivato l’annuncio che ha fatto andare in visibilio i fan.

L’annuncio inaspettato: “ho dovuto farlo”

Per il suo ritorno nello studio di Amici, Angelina ha scelto ancora una volta un outfit total Etro, dalla fantasia colorata e in perfetto accordo con il suo look da “gitana fashion”. Non possono mancare anche le collane con “le perline colorate” di cui si parla anche in La Noia, un must-have per la cantante potentina.

Accolta dallo scrosciare degli applausi al suo arrivo in studio, Angelina ha ovviamente ricevuto i complimenti della padrona di casa, Maria De Filippi, che ha spiegato di averglieli già ampiamente fatti in privato. “Tanto orgoglio da parte nostra, ha bruciato tutte le tappe da quando è comparsa”, queste le parole di Maria, che ritraggono realmente quello che è stato l’esordio di Angelina nel mondo della musica: un fulmine che non accenna a toccare terra. Dopo l’esibizione, comunque, è arrivato anche un annuncio che i fan hanno accolto con estremo entusiasmo, e che Angelina ha esteso anche sul proprio profilo Instagram, sia con un post che nelle storie.

D’altronde, la situazione non poteva essere risolta in altro modo, doveva farlo: alcune delle sue date del tour nei club previsto per il 2024 sono andate sold out, e Angelina ha fatto sapere che sono state raddoppiate. Una notizia davvero splendida per la cantante, che nei prossimi mesi si esibirà nei principali club italiani, partendo dal Fabrique il 17 aprile, data già sold out. A raddoppiare sono le date di Roma e Napoli, previste per l’11 e il 14 ottobre: gli appuntamenti replicheranno rispettivamente il 12 e il 15 ottobre all’Atlantico Live a alla Casa della Musica.

Non solo: tra le novità c’è anche una nuova data al Fabrique, a Milano, prevista per il 26 ottobre, e con la quale Angelina dovrebbe chiudere il tour. Un risultato strepitoso, per un percorso musicale che siamo sicuri non farà altro che riservare ancora grandi sorprese: sono già partiti i pronostici sul risultato della sua partecipazione all’Eurovision.