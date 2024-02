Jennifer Lopez ospite di Verissimo domenica 11 febbraio, chi è la famosa pop-star internazionale

Condividi

Jennifer Lopez sarà uno dei volti che Silvia Toffanin avrà l’onore di intervistare nella prossima puntata di Verissimo. Cosa sappiamo di lei?

Domenica 11 febbraio nello studio di Verissimo ci sarà proprio lei, la celebre popstar che cantante, attrice ballerina Jennifer Lynn Lopez nata il 24 luglio del 1969 a Castle Hill un quartiere di New York in cui il tasso di criminalità è molto alto. Insieme ai suoi genitori presto si trasferisce negli Stati Uniti alla ricerca di fortuna. Fin da piccola J.Lo apprende due lingue, ossia l’inglese e lo spagnolo.

Già a cinque anni prende lezioni di canto frequentando scuole femminile cattoliche mentre a 18 anni inizia a mantenersi da sola lavorando all’interno di uno studio legale e ballando all’interno di night club così da riuscire a pagarsi corsi di canto e danza. A seguito di numerose audizioni, riesce a ottenere un posto come ballerina di riserva per Janet Jackson al punto da riuscire anche a fare un’apparizione in un suo video nel 1993 nella canzone That’s the way love goes.

Tutto ciò che sappiamo su Jennifer Lopez

Jennifer Lopez debuttò in TV nel 1990 nel momento in cui partecipa alla sit-com In Living Color in cui vi resta fino al 1991. In seguito riesce a farsi notare in South center, lavoro che la porta ad avere un ottimo successo.

Tra il 2004 e 2005 partecipa in alcune apparizioni in Will & Grace mentre nel 2006 produce un reality formato da otto episodi, Dance Life. A partire dal 2007 fa il suo in ingresso in American Idol in qualità di giurata, format in cui fa il suo ritorno anche nel 2010, nel 2011 e nel 2014. Tra il 2016 e il 2017 riesce a ottenere un discreto successo con la serie TV poliziesca Shades of Blue.

Per quanto riguarda il grande schermo, nel 1994 Jennifer Lopez esordisce con Mi familia ottenendo anche alcune candidature agli Oscar. Dopo due anni arriva per lei il primo film ad alto budget, Money train e in seguito Jack. Per lei la svolta vera e propria arriva nel momento in cui partecipa il film Selena, una produzione incentrata sulla vita della cantante Selena Quintanilla Perez uccisa a 23 anni.

Gli anni 2000 sono per lei molto importanti in quanto partecipa ad alcune commedie romantiche come Prima o poi mi sposo, Un amore a 5 stelle e Shell we dance? Nel 2019 veste i panni della spogliarellista Ramona all’interno della commedia Le ragazze di Wall street-Business is business.

Un’interpretazione che lo porta ad essere acclamata da numerosi critici e ottenere la candidatura ai Golden Globes 2020. Nel 2022, a seguito di numerosi rinvii causati dalla pandemia, torna ancora una volta al cinema vestendo i panni di Kat all’interno della commedia romantica Marry me- Sposami.

Sarà proprio Jennifer Lopez a entrare nello studio di Verissimo domenica 11 febbraio. Sarà questa per Silvia Toffanin una grande occasione in cui avrà la possibilità di intervistare una delle donne più belle e di successo nel mondo del panorama internazionale dello spettacolo.