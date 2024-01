Al Bano, il momento più oscuro della sua vita: ‘Non lo accettavo’

Condividi

L’arista ha voluto condividere ricordi struggenti riguardanti un capitolo oscuro della sua vita: Al Bano ha parlato, una volte per tutte, senza filtri di un dolore che l’ha segnato per sempre, un momento oscuro che poteva spingerlo verso il baratro. Questo tragico evento ha avuto un impatto profondo sulla sua fede e il rapporto con Dio.

Un artista che ha tantissimi fan non solo in Italia grazie al curriculum che può vantare. Al Bano, infatti, ha raggiunto la fama internazionale prima come solista e poi grazie al sodalizio artistico nato dalla collaborazione – nata per amore con Romina Power, compagna di palco e di vita. Insieme, i due artisti hanno dominato la scena musicale internazionale, lasciando un’eredità artistica sia nella musica che nell’ambito dello spettacolo in generale, non solo in Italia.

Chi li ha sempre seguiti, come artisti e come coppia, sa sicuramente che la loro vita è stata segnata anche da un episodio doloroso e ancora oggi avvolto nel mistero: la scomparsa della loro primogenita, Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1995.

La perdita di un figlio rappresenta ovviamente uno dei dolori più devastanti per un genitore. Un dolore, quello di Al Bano, amplificato dall’incertezza e dalle domande senza risposta che circondano ancora oggi la scomparsa della ragazza. I due ex coniugi hanno vissuto questa tragedia in prima persona, un dolore che ha segnato un punto di svolta nelle loro vite.

Al Bano e la verità sulla scomparsa di Ylenia: ‘Non lo accettavo’

In un’intervista di qualche tempo fa, Al Bano ha rivelato al quotidiano La Nuova Sardegna i dettagli struggenti di quel periodo. Ha descritto come la scomparsa di Ylenia abbia scosso profondamente la sua fede, un pilastro fondamentale della sua esistenza. Questo trauma ha avuto ripercussioni anche sul suo matrimonio con Romina Power, segnando l’inizio di un periodo estremamente difficile.

Il cantante ha parlato delle sue lotte interiori nel superare il dolore e la perdita della fede. L’artista ha rivelato che, inizialmente, si sia sentito incapace di andare avanti, tormentato dall’accaduto. Con il passare del tempo però, per fortuna, ha trovato la forza di riprendere in mano la propria vita e di riacquistare la fede perduta. Questo anche grazie ai figli e alla sua famiglia in generale.

La scomparsa di Ylenia ha costituito un momento cruciale nella vita di Al Bano, spingendolo sull’orlo del baratro. Ma, come lui stesso ha raccontato, la fede è stata il suo baluardo nel superare questa tragedia. Dopo aver fatto pace con Dio, è riuscito a trovare di nuovo conforto nella fede. Proprio questo tornare a credere gli ha permesso di la propria capacità di affrontare e superare il dolore che, come lui stesso confessa considerava inaccettabile inizialmente. Questa rinascita spirituale gli ha permesso di guardare al futuro con rinnovato coraggio e determinazione, concentrandosi sull’amore e sul sostegno verso gli altri figli.

Con il passare degli anni, Al Bano ha continuato a fare musica nel mondo, pur portando sempre con sé il ricordo di quella tragedia.