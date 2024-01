Simona ‘Sventura’, il VIDEO con la Ferragni diventa virale: “Se le cose vanno male va in galera”

Condividi

Sui social circola da qualche ora un video che sta diventando virale e ha per protagoniste nientemeno che Simona Ventura e Chiara Ferragni. Quest’ultima è nell’occhio del ciclone per lo scandalo sulla finta beneficenza, e a quanto pare, la conduttrice ci aveva visto lungo molto tempo prima, per così dire.

La conduttrice di Citofonare Rai Due è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, e per un soffio non è riuscita a portarsi a casa la vittoria durante la finalissima, vinta invece da Wanda Nara. Una rivincita, per l’artista piemontese, che dopo qualche anno di difficoltà, ora ha un futuro luminoso di fronte a sé, e ha ricevuto addirittura la proposta di matrimonio ufficiale dal suo Giovanni Terzi durante una delle dirette del programma.

Classe 1965, Simona Ventura ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima, partecipando a alcuni concorsi di bellezza come Miss Muretto e a delle trasmissioni tv in qualità di concorrente. La notorietà arriva negli anni Novanta, quando dopo l’esperienza in Rai passa a Mediaset, iniziando una fortunata collaborazione con la Gialappa’s Band e Davide Parenti.

Tornata di nuovo alla televisione pubblica, nel decennio successivo ha la definitiva consacrazione, grazie a programmi come Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi e il Festival di Sanremo 2004. Nel corso della sua lunga carriera, però, Simona ha condotto tante altre trasmissioni, venendo in contatto con gli ospiti più disparati, inclusa anche Chiara Ferragni, ancora agli albori del suo “impero“.

Simona Ventura e l’intervista insospettabile a Chiara Ferragni: le sue dichiarazioni stupiscono

Su TikTok circola uno spezzone di tale intervista, che vede la conduttrice domandare a Chiara di cosa si occupa, commentando poi con alcune frasi che dopo il “Pandoro gate” assumono un significato davvero sorprendente. Naturalmente gli utenti del social non sono rimasti a guardare e hanno lasciato numerosi commenti sotto al filmato.

Nel video si vede Ferragni spiegare a Simona di essere CEO di due aziende, e la conduttrice interromperla per aggiungere “CEO spieghiamolo, è amministratore delegato. Che poi è quello che, sai, quando le cose vanno male, va in galera. Ma non è il tuo caso!”. Che dire, benché l’influencer non sia stata condannata, per il momento, per l’affaire Balocco, di certo l’uscita di Ventura fa sorridere, con il senno di poi.

Non a caso, nei commenti al filmato, alcuni utenti l’hanno ribattezzata “Simona Sventura”, mentre altri l’hanno paragonata ai Simpson: il cartone animato, tra i più longevi negli Stati Uniti, è famoso anche per aver anticipato e previsto nel corso della sua messa in onda alcuni avvenimenti della politica e dell’attualità moderna. Insomma, secondo il web, anche Simona, nel suo piccolo, sarebbe una sorta di Nostradamus!