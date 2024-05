“Hai ancora lo sguardo da serpente?”, la domanda di Simona Ventura le costa “cara” – VIDEO

Condividi

Simona Ventura è considerata una delle signore della televisione, protagonista di tantissimi programmi TV di grande successo e una carriera che dura ormai da più di 30 anni. Un video la mostra nei primi anni di gavetta alle prese con un artista entrato nella storia della musica italiana: la sua domanda, però, riceverà una risposta inaspettata, lasciandola spiazzata.

Padrona di casa di Citofonare Rai 2 e ospite fissa di Che tempo che fa, Simona Ventura continua a essere una delle protagoniste del piccolo schermo, grazie alla sua professionalità e indubbia simpatia. Una carriera molto lunga, quella della conduttrice, che l’ha portata a interfacciarsi con alcuni tra gli artisti più famosi e importanti del Paese. Uno di questi, però, molti anni fa pare averla messa quasi in difficoltà: di chi si tratta?

Classe 1965, Simona dopo essersi diplomata all’Isef di Torino inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, prendendo parte all’inizio degli anni 80 ad alcune trasmissioni all’epoca molto note, come Il gioco delle coppie e Viva le donne in qualità di concorrente, partecipando anche a concorsi di bellezza come Miss Muretto e Miss Universo.

Il debutto in TV vero e proprio risale al 1988, quando partecipa a Domani sposi come valletta di Giancarlo Magalli. Dopo avere lavorato come praticante giornalista sportiva a Telemontecarlo, passa a Mediaset negli anni 90, diventando uno dei volti di punta del Biscione e in particolare di Italia 1, grazie a programmi come Mai dire gol e Le Iene. La consacrazione arriverà però negli anni 2000, con il suo ritorno in RAI e la guida di Quelli che il calcio e soprattutto L’isola dei famosi.

Simona Ventura spiazzata, il cantante la zittisce con la sua battuta – VIDEO

Nel corso della sua lunga carriera, come già accennato, Simona ha ha avuto modo di incontrare e conoscere molti artisti famosi: tra loro anche Pino D’Angiò, cantante famosissimo negli anni 80, ritenuto uno dei principali precursori del funky italiano e dell’italo disco, noto grazie alla sua celeberrima Ma quale idea del 1981. Ospite di Ventura e Enrico Annoni durante una trasmissione Rai degli anni 90, l’artista campano diede una risposta pepata alla domanda provocatoria della conduttrice.

“C’hai ancora quello sguardo da serpente tu?” si vede nel video Simona chiedere a D’Angiò, citando una frase contenuta proprio in Ma quale idea. “Io ho sempre lo sguardo da serpente” è la risposta fulminea dell’artista, che poi ribatte: “Cara Ventura, come si fa a vivere da clessidra umana?”. È davanti alla perplessità della conduttrice che a quel punto Pino la fa alzare in piedi, facendola girare su se stessa, mostrando e sottolineando le forme e le curve di Ventura. Una risposta che ha ammutolito per alcuni secondi Simona, famosa per avere sempre la battuta pronta e ha divertito molti utenti social, nostalgici di un periodo in cui tutto sembrava più leggero.