Miriam Leone lascia l’ospedale, con il marito Paolo il piccolo Orlando va a casa

Nemmeno il meteo avverso può spegnere il sorriso di una neomamma che torna a casa con il proprio bambino. Miriam Leone è radiosa insieme al marito Paolo, mentre lasciano l’ospedale con il piccolo Orlando, nato il 29 dicembre.

Lungo cappotto verde, occhiali scuri, zoccoli e ombrello, Miriam Leone appare comunque bellissima e gioiosa quando lascia la clinica Humanitas di Milano. Vicino a lei il marito Paolo Carullo e ovviamente l’ovetto con all’interno il piccolo Orlando Leone, primo figlio per la coppia.

Miriam Leone e il marito Paolo tornano a casa

Ha chiuso l’anno in bellezza Miriam Leone, che il 29 dicembre è diventata mamma di Orlando, nato nella clinica Humanitas di Milano, quella che ha lasciato poco fa in una giornata molto piovosa.

L’annuncio della nascita è stato dato proprio da lei, che ha postato la manina del piccolo ringraziando la famiglia e tutto il personale ospedaliero. “Siamo felicissimi”.

Questa è una tappa importante nella vita della ex reginetta di bellezza, dopo il matrimonio nel 2021 con il manager finanziario infatti, ora la loro famiglia si è allargata e lei è apparsa davvero raggiante mentre lascia la clinica. I due si sono conosciuti in una festa in Toscana e lei, originaria di Catania, ha attaccato bottone con l’unico siciliano presente: “Ci siamo messi a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare!”.

A proporre le foto è stato il settimanale Chi e ai fotografi lei ha fatto un cenno con la mano per salutarli e un grande sorriso che sfida il tempo piovigginoso di Milano.

Come la notizia della nascita, anche quella della gravidanza era stata data da lei stessa durante un’intervista a Vanity Fair. “L’ho scoperto per caso e ho approfondito questa rotondità che vedevo, insolita per me. Sono felice ma soprattutto ho notato un cambiamento molto bello: sono in uno stato di serenità assoluta e non mi importa nulla di ciò che dicono o pensano gli altri. Questo è un figlio voluto”.

La maternità per l’ex Miss Italia è stata una scelta personale, che conferma la sua voglia di avere una famiglia con l’uomo che davvero ama, dopo alcune delusioni amorose. Miriam non si è mai nascosta in questi mesi e a tutti i paparazzi che la fotografavano, rispondeva con un grande sorriso.

Non le importa probabilmente anche dei commenti riguardanti il look con cui è uscita dall’ospedale, alcuni dei quali non proprio belli. Miriam Leone ha scelto un outfit comodo: occhiali da sole, cappello in lana, lungo cappotto, gambe nude e zoccoli scamosciati in legno.

Accanto alle critiche c’è già però chi parla di tendenza, infatti il look non è stato solo bocciato ma da molti, apprezzato.