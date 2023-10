Miriam Leone: carriera, vita privata e figlia dell’ospite di Domenica In

include(ABSPATH . '/js/brightcove/inread.php'); ?>

Tra gli ospiti della puntata del 22 ottobre di Domenica In ci sarà anche Miriam Leone. L’attrice siciliana interverrà in trasmissione per parlare della sua ormai prossima gravidanza e rilascerà un’intervista alla padrona di casa Mara Venier.

Ormai prossima al parto, manca poco più di un mese, Miriam Leone sarà tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 22 ottobre. L’artista parlerà di questa sua nuova esperienza e di come le abbia cambiato la vita, oltre che dei progetti a cui ha preso parte e che vedremo presto in onda, come la miniserie per Disney Plus I Leoni di Sicilia.

Domenica In, Miriam Leone ospite della trasmissione il 22 ottobre

Una carriera strepitosa, quella di Miriam Leone, catanese classe 1985, che l’ha vista prendere il volo dall’elezione a Miss Italia fino a trasformarsi in una delle attrici più note e affermate del Paese. Vincitrice di 2 Nastri d’Argento e 1 Ciak d’Oro, la carriera di Miriam è partita proprio nel 2008 grazie alla vittoria nel concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani. Dopo aver preso parte come co-conduttrice ad alcune trasmissioni Rai come Unomattina estate e Mattina in Famiglia, capisce però di volersi concentrare sulla recitazione e riesce a ottenere i suoi primi ruoli in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso e Il ritmo della vita, entrambi del 2010, pur continuando a rispettare fino al 2012 gli impegni con il programma Rai.

Dal 2014 decide però di concentrarsi sulla carriera di attrice, e diventa ben presto protagonista di una delle fiction più amate della tv pubblica, La dama velata. Successivamente partecipa a 1992, Non uccidere, In guerra per amore, Fai bei sogni e Un paese quasi perfetto.

Tra gli ultimi film da lei interpretati, le due pellicole dedicate a Diabolik dei Manetti Bros, nei quali interpreta l’iconico personaggio dei fumetti Eva Kant, Corro da te, al fianco di Pierfrancesco Favino e War – La guerra desiderata. Il 25 ottobre farà il suo debutto su Disney Plus I leoni di Sicilia, che la vedrà protagonista a fianco di Michele Riondino, Donatella Finocchiaro e Vinicio Marchioni.

Miriam Leone e la sua vita privata: dal matrimonio alla gravidanza a sorpresa

Fidanzata per molti anni con il membro della band Subsonica Davide Dileo, Leone ha sposato il 18 settembre 2021 Paolo Carullo, manager e musicista siciliano come lei, e alcuni mesi fa ha annunciato di essere in attesa della loro prima figlia, che dovrebbe venire alla luce il prossimo dicembre.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso” aveva dichiarato durante un’intervista a Vanity Fair Miriam, parlando della sua prossima gravidanza.