Romina Power, a Crotone per il Capodanno: con lei l’amore di una vita

Quest’anno L’Anno che verrà si svolgerà a Crotone e già in questi giorni il conduttore Amadeus e tanti degli ospiti, sono arrivati nella città calabrese.

Fra questi anche Romina Power, che ha postato uno scatto per comunicare l’inizio delle prove generali. La cantante è emozionatissima perché insieme a lei a questo evento che ormai è l’appuntamento fisso di tantissimi telespettatori per accompagnare l’ultimo giorno dell’anno, ci sarà una persona molto importante della sua vita.

Romina Power a Crotone per il Capodanno

Come tanti altri ospiti del programma L’Anno che verrà, anche Romina Power è arrivata da poco a Crotone. Questa la città che farà da sfondo all’evento, con al timone ancora una volta Amadeus e con la presenza di tanti ospiti della musica italiana.

Dopo la conferma ufficiale della città scelta per l’evento, la Calabria ha avuto una grande spinta dal punto di vista turistico e le località per intrattenere gli avventori di certo non mancano. Questi luoghi infatti non sono solo mete vacanziere molto apprezzate in estate, ma hanno un grande fascino anche in questo periodo dell’anno e tanti alberghi hanno ricevuto numerose prenotazioni proprio per il concerto che segnerà la fine del 2023.

Per una notte, Crotone verrà mostrata in diretta televisiva in tutta la sua bellezza e nelle aree che meglio la caratterizzano. Insomma una pubblicità importante che sta risollevando l’economia della città in generale, l’immagine della regione.

La 21esima edizione dell’Anno che verrà si svolgerà sul grande palco allestito per l’occasione in piazza Pitagora. Sarà una serata memorabile e anche l’anno prossimo avremo di nuovo la città di Crotone a fare da sfondo al tutto. Sui siti web cittadini che riportano le notizie locali più di rilievo, non mancano gli spazi per l’atteso Capodanno e leggendole, possiamo evincere alcune informazioni importanti.

Quella che più attira l’attenzione è l’esibizione di Romina Power, che sarà ospite all’evento insieme al figlio Yari. Legatissima a lui, così come lo era alla figlia Ylenia, Romina sarà accompagnata al musicista e questa sera intorno alle 21 sono previste le prove generali.

Questo periodo non è facile per l’artista, che sta rivivendo il dolore per la mancanza della primogenita sia per le feste natalizie che un po’ evidenziano la lontananza degli affetti più cari, sia perché di recente è stato il suo compleanno. Lei non ha mancato di ricordarla, con un post su Instagram ma osservando attentamente il suo profilo, la maggior parte dei contenuti sono dedicati proprio a lei, che ormai manca da quasi 30 anni.

Romina Power sta per accogliere il nuovo nipotino e quindi vive emozioni contrastanti: è felice ma triste allo stesso tempo. Tanti i fan che si preparano ad accoglierla nell’evento a Crotone, dove è arrivata poco fa. Ha postato anche uno scatto per farlo sapere a tutti: si vede il tramonto sul mare e uno scorcio di spiaggia, il tutto corredato da un semplice commento: “Arrivati a Crotone per il Capodanno”.