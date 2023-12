Al Bano ritorna con Romina, la Lecciso tagliata fuori: la sua reazione al nuovo affronto

Condividi

Di certo non piacerà molto tutto questo a Loredana Lecciso. Al Bano ritorna con Romina Power su richiesta dei fan. La decisione del cantante ha lasciato senza parole.

Al Bano ha preso una decisione che piacerà moltissimo ai fan che speravano in un ritorno con Romina Power. Dopo il grande successo di Al Bano 4 volte 20, spettacolo per celebrare i suoi 80 anni di carriera, arriva per i fan un altro attesissimo appuntamento. L’icona della musica nostrana ha in serbo una spettacolo che andrà in onda Stasera in tv su Canale 5 e che lo vedrà di nuovo fianco a fianco alla sua ex compagna di vita Romina Power.

Il cantautore, classe 1943, ha una carriera lunghissima e piena di successi. Al Bano ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo riuscendo a conquistare 26 dischi d’oro e persino 8 dischi di platino.

Il ritorno di Al Bano con Romina: i fan pazzi di gioia

Canale 5 ripropone quindi la serata evento Al Bano 4 volte 20. Per il cantante è stato come fare un viaggio attraverso i cinquant’anni di carriera del cantante. Nello spettacolo si susseguiranno esibizioni bellissime, uno spettacolo tutto da vedere o meglio…ri-vedere. Vedremo l’artista cantante i brani più famosi della sua carriera: Felicità, Nel sole, Sharazan e tanti altri brani noti impreziositi dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Lo spettacolo è andato in onda, per la prima volta, il 23 maggio su Canale 5.

Abbiamo potuto vedere sul palco l’artista con tanti altri volti noti dello spettacolo, come Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Ma è sicuramente la presenza di Romina Power a fare più rumore. Ovviamente, non potevano mancare i loro figli. Una sorta di riunione della famiglia con l’ex compagna che – come molti ricorderanno – ha visto l’esclusione di Loredana Lecciso.

Uno spettacolo riproposto proprio per Santo Stefano ma che farà di nuovo storcere il naso a Loredana. Il cantante, già al tempo aveva chiarito il motivo dell’assenza di Loredana:

“Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”, aveva spiegato Al Bano.

Secondo la Lecciso, il motivo per cui ha deciso di declinare l’invito è dipeso da una palese richiesta di Romina che non voleva turbare la serenità dei figli che ‘non meritavano di essere turbati dalle polemiche’. Una scelta quindi altruista nei confronti della prima famiglia del cantante. Per ora i rapporti sembrano distesi, rispetti quelli di un tempo anche per merito di Loredana, dei figli e di Al Bano stesso. Sarà quindi un piacere rivedere lo spettacolo in TV, su canale 5 alle ore 21.20. Per non perdervelo, potrete rivederlo in streaming su Mediaset Infinity. Insomma, un ottimo programma da vedere con la famiglia.