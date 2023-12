Federica Panicucci, il legame impensabile con Paolo Bonolis: in pochi ne sono a conoscenza

Condividi

La conduttrice di Mattino Cinque è da molti anni un volto familiare per milioni di persone quotidianamente, e può vantare una lunga carriera alle spalle. Non tutti sanno, però, che Federica Panicucci ha un legame speciale con Paolo Bonolis.

Quando si pensa a Mattino Cinque la mente corre a Federica Panicucci, sua padrona di casa e da ormai molti anni volto ufficiale con il suo sorriso e garbo. In realtà, l’artista toscana ha alle spalle moltissima esperienza, che non si limita al contenitore mattutino di Canale 5.

Nata a Cecina nel 1967, ha debuttato sul piccolo schermo come “centralinista” di Portobello, storica trasmissione condotta da Enzo Tortora e in seguito ha fatto l’annunciatrice per Rai3. Successivamente è passata all’allora Fininvest, lavorando come valletta in alcune edizioni del Gioco delle coppie, condotto da Marco Predolin.

La consacrazione, però, è legata al Festivalbar, di cui è sia inviata, inizialmente, che padrona di casa per molti anni, affiancando volti noti e amatissimi come Fiorello e Amadeus. Chi ha vissuto gli anni Novanta ricorderà sicuramente il suo sorriso e soprattutto la cascata di capelli lunghissimi, suo marchio di fabbrica di quel periodo.

Ciò che non tutti sanno, però, è che ha un legame impensabile nientemeno che con Paolo Bonolis. Cosa ha a che fare il noto conduttore con la collega toscana?

Federica Panicucci e quel legame poco conosciuto con Paolo Bonolis

Come già detto, la conduttrice ha alle spalle una lunga gavetta, e come molte, prima di approdare in televisione ha svolto anche per un certo tempo il lavoro di modella e attrice pubblicitaria. Del resto, Federica è sempre stata una bella donna, e da ragazza era un vero schianto.

Ebbene, anche lei, da ragazzina, per un certo periodo ha fatto dei lavoretti per sostenere le sue piccole spese, e ha lavorato come baby sitter per una famiglia. Indovinate di chi? Esatto, proprio quella di Paolo Bonolis, all’epoca un conduttore in ascesa in Fininvest, il nome con cui oggi conosciamo Mediaset. Un colpo di fortuna, se vogliamo, o un gioco del destino, se lo si vede come un modo per far capire all’allora ragazzina quale fosse la strada da percorrere.

Come ha confessato lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa, è stato proprio lui a spingerla a tentare la strada dello showbiz. Seguendo i suoi consigli, a soli 16 anni, Panicucci ha iniziato quindi a lavorare come modella prima e poi come attrice per spot pubblicitari.

Ecco quindi svelato l’insolito rapporto che lega Federica a uno dei conduttori più famosi del Paese, che a quanto pare le ha fatto da “Pigmalione”, forse intuendone le possibilità artistiche. Da quel momento, poi, l’artista avrebbe scalato la fama, arrivando fino alla conduzione di uno dei programmi di punta di Canale 5.