Caso Barzetti, in sua difesa Cruciani: “Parlava di sua moglie, siamo alla follia”

Condividi

Giuseppe Cruciani ha difeso a spada tratta lo chef Sergio Barzetti, per alcune frasi che hanno attirato l’attenzione su di lui, per il cattivo gusto.

Il cuoco infatti in una puntata di È sempre mezzogiorno, condotto dalla Clerici, ha parlato della moglie in modo non proprio rispettoso, soprattutto in un momento storico delicato come questo in relazione alla violenza sulle donne, visti anche i recenti episodi di cronaca nera.

Secondo il conduttore dell’editoriale La Zanzara però, l’accanimento è troppo e la frase in questione non sarebbe così grave, ma cosa ha detto il cuoco e perché si parla tanto di lui in queste ore?

Giuseppe Cruciani in difesa dello chef Barzetti

Pessima la battuta dello chef nel programma della Clerici, che in un momento in cui si discuteva del bere vino mentre si cucina, ha fatto dei riferimenti poco carini verso sua moglie.

Sul tavolo dove la presenza fissa del programma culinario sta cucinando, è presente un bicchiere di prosecco, utilizzato per metà nella ricatta preparata dal cuoco. “L’altra metà lo beviamo e da lì cosa nasce cosa” dice Antonella dando il via a uno scambio di battute sull’argomento.

Quella di Sergio Barzetti però è stata particolarmente fuori luogo, infatti ha detto a un certo punto: “Il vino fa una cosa importante, stordisce la preda”. Intervento che ha imbarazzato la Clerici, tanto che ha cercato di riprendere la situazione ma lo chef ha continuato ad aggiungere dettagli sul rapporto con la moglie Laura: “Quando la pasturavo (corteggiavo) eravamo a un corso di cucina. Non mi capitava spesso di avere allieve così giovani, così ho cercato di conquistarla con il vino ma non sapevo che era astemia”.

La padrona di casa ha poi successivamente chiesto scusa per l’inopportuno siparietto ma oggi a difendere lo chef è stato Cruciani: “Tutti chiedono scusa: lo chef, la conduttrice, la Rai. Ma chi è la vittima? Nessuno, era solo una frase detta da un uomo in riferimento a sua moglie”.

Il giornalista che conduce La Zanzara, ha difeso il cuoco proprio all’interno di questo spazio, minimizzato l’accaduto: “La frase era scherzosa, è chiaro che nessuno è stato stordito ed era un modo di dire. Tutti a scusarsi, siamo alla follia”.

Oltre alla Clerici in effetti, sono arrivate anche le scuse dello stesso Barzetti che ovviamente non voleva far passare un messaggi sessisti. “Ho usato parole sbagliate” ha ammesso. Chiaramente visti gli ultimi fatti l’attenzione è altissima su questo tema ma come dice Giuseppe Cruciani, non staremo esagerando? Bisogna fare un distinguo di certo fra le violenze quelle vere e i modi di scherzare, seppur con parole che non sono adatte a uno appuntamento televisivo seguito da ogni fascia d’età.