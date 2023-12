Carlotta Mantovan: “Oggi è una giornata speciale”, con loro ritrova il sorriso

Condividi

Continua il periodo positivo per Carlotta Mantovan, vedova dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. La giornalista sembra aver ritrovato un po’ di quella serenità che da tempo le mancava, e deve dire grazie anche a LORO.

L’ex reginetta di bellezza e giornalista sta vivendo un periodo di ritrovata gioia e tranquillità. Non solo è tornata sul piccolo schermo come una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, mettendo in mostra un talento nella danza non da poco, ma ha ricominciato a sorridere come da tempo non le accadeva.

Per Carlotta Mantovan forse è finito il momento buio e di grande dolore che ha attraversato in seguito alla scomparsa drammatica del suo grande amore Fabrizio Frizzi, stroncato da una grave malattia nel 2018. In seguito alla sua morte, la giornalista Sky decise di chiudersi nella sua tristezza, allontanandosi da tutti per mesi e mesi, dedicandosi solo alla sua bambina Stella.

Nel corso di questi ultimi mesi, però, sembra che in lei qualche cosa sia cambiato, finalmente, e a dimostrarlo sono anche post e foto che condivide sul suo profilo social. Proprio come ha fatto pochi minuti fa.

Carlotta Mantovan raggiante e piena di gioia: lo scatto commuove i fan

Nata nel 1982 a Venezia, dopo aver superato l’esame di maturità, nel 2001 partecipa al concorso di bellezza di Miss Italia con la fascia di Miss Veneto, arrivando seconda, proprio durante la conduzione di Fabrizio Frizzi. La ragazza lo avrebbe poi incrociato di nuovo l’anno successivo, iniziando a frequentarlo con discrezione. Nel 2013 la coppia dà il benvenuto alla loro unica figlia, Stella e l’anno successivo decide di convolare a nozze con una cerimonia intima. Purtroppo, nel 2018, la scomparsa improvvisa di Fabrizio mette un brusco stop alla loro favola d’amore, facendo sprofondare Carlotta nella tristezza. Ora, però, sembra che la felicità abbia fatto nuovamente capolino nella sua vita.

Merito non solo di Ballando con le Stelle, che la vede tra i concorrenti, voluta fortemente da Milly Carlucci, amica e storica partner professionale di Frizzi, ma anche ai diversi eventi ai quali ultimamente sta partecipando. Oggi, ad esempio, ha preso parte all’udienza speciale dal Papa dell’Unitalsi, charitas che ha festeggiato i suoi 120 anni.

Carlotta ha posato per una foto ricordo assieme a Annalisa Minetti e Giusy Versace, entrambe atlete paraolimpiche che hanno preso parte alla giornata. “Oggi una giornata speciale. Grazie” ha scritto Mantovan taggando le due sportive, a loro volta sorridenti e felici. Un momento condiviso che ha riempito di gioia anche i fan della giornalista, che hanno commentato a decine lo scatto, sottolineando come il suo sorriso esprimesse finalmente felicità mista a serenità, quella che si auguravano da tempo di vederle sul volto.