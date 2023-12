Benedicta Boccoli confessa: ‘Il tumore è tornato’ | L’attrice racconta il suo dramma a Verissimo

Condividi

A Verissimo, Benedicta Boccoli ha raccontato la sua battaglia. Purtroppo è tornato il tumore. A Silvia Toffanin, l’attrice ha svelato il suo dramma che – questa volta – affronta con il sorriso.

Una confessione che ha spiazzato il pubblico in studio e a casa quella di Benedicta Boccoli. L’attrice, in studio con le colleghe con la quale sta per vivere una nuova avventura al teatro, ha confessato di aver scoperto un tumore al seno.

L’attrice già in passato ha lottato contro la malattia, per fortuna questa volta l’ha scoperto in tempo. Dopo l’operazione per asportarlo, infatti, non è stato necessario fare cure come radio e chemio, cosa che – come lei stessa racconta – le avrebbe causato dolori e la perdita dei capelli.

Benedicta Boccoli racconta come ha scoperto il tumore

A Silvia Toffanin, Benedicta Boccoli è arrivata in compagnia di due colleghe diventate ormai delle amiche per lei, Vittoria Belvedere e Gabriella Germani. Le tre sono impegnate al teatro con un bellissimo spettacolo che si sono anche divertite a raccontare. La conduttrice, ha mostrato per ognuna di loro, un video in cui la redazione ha cercato di fare un sunto della loro carriera nel mondo dello spettacolo e delle loro evoluzioni sentimentali. Silvia però ad un certo punto ha chiesto a Benedicta Boccoli come stesse vivendo il ritorno della malattia nella sua vita. Benedicta ha già affrontato il tumore al seno ben 5 anni fa.

Da quando è guarita, Benedicta si è sottoposta regolarmente a controlli per prevenire un eventuale ritorno. Purtroppo, pochi mesi fa ha saputo che uno il tumore era tornato. Stavolta, avendolo preso in tempo, Benedicta ha dovuto sottoporsi solo ad un’operazione, l’asportazione del tumore, e a delle cure non devastanti come la chemio e la radio. Infatti, l’attrice ha raccontato che la mattina fa la terapia e il pomeriggio lo trascorre a lavorare con le sue amiche che definisce ‘pazze’.

Le attrice la sostengono molto ma soprattutto la fanno sorridere, cosa che la impedisce di sentire il peso della malattia. Benedicta, in una vecchia intervista a Verissimo aveva rivelato proprio la sua gioia per aversi lasciato alle spalle quel brutto momento della sua vita. Purtroppo la malattia si è ripalesata ma lei vuole affrontarla col sorriso. Inoltre, ha invitato tutte le donne in ascolto a fare prevenzione: mammografie ed ecografie al seno possono salvare la vita.

La diagnosi precoce è la miglior arma contro questo tipo di malattie. La ricerca sta facendo passi da giganti ma purtroppo non è ancora possibile mettere la parola fine al tumore con un semplice farmaco. Benedicta sicuramente, con questo spirito, riuscirà a mettere KO di nuovo il tumore che purtroppo è tornato nella sua vita.