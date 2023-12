Angelina Mango, ora tutti sono a conoscenza di un dettaglio sulle sue origini: stupore generale

Condividi

La giovanissima artista sarà tra i 27 in gara al prossimo Festival di Sanremo, e in molti sono pronti a puntare su un ottimo piazzamento per lei alla kermesse canora. Angelina Mango è sulla cresta dell’onda, e di lei si pensa di sapere tutto, ma questo dettaglio è sfuggito per molto ai più.

Non si fa altro che parlare di lei, e non potrebbe essere altrimenti. Angelina Mango è stata a tutti gli effetti la più bella scoperta musicale di questo 2023 che si avvia alla sua conclusione, e tra un paio di mesi debutterà sul palco del Teatro Ariston come una dei 27artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Mica male, per una ragazza di appena 22 anni!

Del resto, la cantante ha respirato musica fin da quando è nata, essendo figlia di due artisti a loro volta come Laura Valente, voce dei Matia Bazar e Pino Mango, scomparso purtroppo prematuramente nel 2014 durante un concerto. Angelina è riuscita a farsi conoscere grazie, come tante star prima di lei, al talent Amici di Maria De Filippi.

Entrata nella scuola nel novembre 2022, Mango ha colpito i telespettatori grazie al suo grande talento, e è riuscita a raggiungere la finale del programma, classificandosi seconda, dietro al ballerino Mattia Zenzola.

Questo dettaglio della vita di Angelina Mango era sconosciuto a molti fan

Come ha raccontato lei stessa, fin da quando era bambina ha sognato di seguire le orme dei suoi genitori, ma il percorso non è stato, al contrario di ciò che molti potrebbero pensare, tutto rose e fiori, anzi. Dopo avere iniziato a cantare nel gruppo del quale faceva parte il fratello come batterista, Mango ha dato alle stampe nel 2020 il suo primo singolo Va tutto bene, e in seguito ha preso parte a Sanremo Giovani 2021 con La tua buona colazione, non riuscendo però a superare la selezione per il Festival.

L’anno successivo è stata messa sotto contratto dalla Sony Music, pubblicando i singoli Formica, Walkman e Rituali, prendendo parte al Concerto del Primo Maggio e al concorso Musica da bere, vincendo il Premio Live. Tuttavia, le cose faticavano a ingranare, e l’artista no ha nascosto di avere preso in considerazione l’idea di mollare tutto. Provvidenzialmente, è arrivato il provino per Amici, che è riuscita a superare e ha cambiato definitivamente il suo destino. Da maggio, Angelina ha sfornato una hit dopo l’altra: Ci pensiamo domani, Che t’o dico a fa’ e l’ultimo Fila Indiana.

L’artista ora vive a Milano, ma al contrario di quello che in molti pensavano, non è originaria del capoluogo lombardo, nel quale si è trasferita con la famiglia solo nel 2016, ma è nata nell’incantevole Maratea in Basilicata, crescendo poi nella cittadina d’origine del padre, Lagonegro,e va molto fiera delle sue origini meridionali.