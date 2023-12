Ilary Blasi l’ha amato fin dal primo istante ma non si tratta di Totti – Una FOTO del passato

Condividi

Il primo grande amore di Ilary Blasi è stato Francesco Totti? Verrebbe da dire di sì, eppure stanno circolando delle foto dal passato della conduttrice che smentirebbero questo fatto.

Sta facendo molto parlare di sé – nel bene e nel male – Ilary Blasi. Specialmente dopo l’uscita del suo docufilm su Netflix, dove ha raccontato senza peli sulla lingua quello che è successo fra lei e Totti, quindi la sequenza dei fatti che poi hanno portato alla separazione. Fra un frangente e l’altro di quella che viene presentata come una pellicola cinematografica, mentre è la sua vita, si emoziona, si arrabbia, sorride e poi diventa triste, forse al pensiero della sua famiglia che non c’è più.

O meglio, non c’è più quel nido familiare creato negli anni, quel porto sicuro che era la casa coniugale dove c’erano marito e bambini ad aspettarla: ora in quella casa immensa nel quartiere romano dell’Eur è rimasta solo lei, mentre i figli sono di passaggio e si dividono fra lei e l’ex marito, come è giusto che sia.

Ma Ilary aveva anche un altro grande amore oltre al capitano della Roma e le foto, anche se di qualche anno fa, sono tornate ad essere attuali poiché appunto dopo l’uscita di Unica, tutto ciò che riguarda questa storia d’amore è tornato alla ribalta, Flavia Vento compresa.

Il primo amore di Ilary Blasi

Quando il Pupone ha conosciuto Ilary, non era certo la professionista di adesso, mentre lui invece era già un grandissimo calciatore. Lei muoveva i primi passi nel mondo della televisione grazie a Passaparola e amava molto le cose semplici, fra l’altro non era abituata a quel mondo appariscente che ruotava intorno al capitano.

Così, per le strade di Roma non si spostava nei grandi suv ma le bastava un motorino. Lo usava molto e si muoveva agilmente per le strade trafficate della capitale. Il suo amore per lo scooter è tanto, che Totti le regalò addirittura proprio un motorino per l’ottavo anniversario di matrimonio. Le foto che stanno circolando sul web risalgono al 2013 e ritraggono una Ilary Blasi in perfetta forma nonostante le due gravidanze (Isabel ancora non c’era).

Uscita dalla villa di coppia a Sabaudia, ha indossato il casco e poi inforcato il motorino bianco in short e top, che mostravano un’invidiabile forma fisica. Pochi istanti in cui prima di mettere il moto, si gira verso i fan e fa un bel sorriso per salutarli. Poi va via.

Sembra una teenager felice del suo regalo, in realtà Ilary era al tempo una professionista già navigata, con una famiglia e un marito in aria di rinnovo del contratto con la Roma. Lei era impegnata nella conduzione delle Iene, insomma cosa volere di più? Ora quella felicità sembra un ricordo e chissà se anche lei guardando le foto in motorino avrà sospirato.