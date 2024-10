L’altra faccia di Jannik: quel bacio di Sinner che nessuno ha mai visto..

Condividi

Uno scatto rubato, un bacio che diventa virale, e un campione che, mentre i riflettori sono puntati sulla sua vita privata, tiene il focus sul campo. Jannik Sinner non sembra cedere alle distrazioni, neppure quando il suo volto campeggia su tutti i social, catturato in un momento d’intimità con la fidanzata Anna Kalinskaya. Il tennis resta la priorità assoluta per lui, e mentre si prepara per due eventi cruciali – le ATP Finals a Torino e la Coppa Davis a Malaga – non c’è spazio per rilassarsi.

Dopo aver dovuto saltare il torneo di Parigi Bercy a causa di un virus intestinale, Jannik vuole recuperare e ritrovare la sua forma migliore. Questi ultimi impegni della stagione sono determinanti, e la Coppa Davis, in particolare, rappresenta un appuntamento a cui tiene molto. L’obiettivo non è solo chiudere l’anno in bellezza, ma anche cercare una rivincita dopo la delusione delle Olimpiadi. La vittoria con il team italiano dello scorso anno gli ha dato la carica per continuare a inseguire successi per la sua squadra, ed è con questo spirito che sta concentrando tutte le energie sui prossimi incontri.

Oltre a chiudere in bellezza questa stagione, Sinner sta già programmando il 2025. L’incognita del ricorso della WADAsul caso doping potrebbe rappresentare un rischio, ma il tennista guarda avanti senza timore, convinto della sua buona fede e del solido lavoro che sta facendo con i legali. Per ora, l’eventualità di una squalifica non sembra essere un pensiero che lo preoccupa: Jannik vuole mantenere la testa concentrata sul tennis e sul miglioramento personale, puntando a rafforzare ogni aspetto del suo gioco.

A dicembre, sarà la volta della preparazione per la nuova stagione: qualche giorno di vacanza in Val Pusteria, forse una breve parentesi alle Maldive, e poi Dubai, per allenarsi al meglio in vista del 2025. L’ambizione di Sinner è chiara: continuare a crescere, senza lasciarsi distrarre da offerte o inviti che potrebbero deviare il focus dai suoi obiettivi. Proposte non gli mancano, dai documentari alle apparizioni in film e programmi televisivi. Il mondo dello spettacolo sembra attratto dal suo personaggio, ma per ora ha scelto di declinare quasi tutto, preferendo mantenere un profilo più riservato. Per Jannik, esporre troppo la propria immagine pubblica non è necessario, almeno fino a quando il TAS non si sarà pronunciato sul caso.

Non si tratta di paura o insicurezza, né tantomeno di voler nascondersi – come testimoniano gli sponsor già presenti e affezionati al suo talento. Semplicemente, Jannik sta prendendo decisioni che rispecchiano la sua volontà di restare concentrato sul tennis e di consolidare la propria carriera senza distrazioni. Questa prudenza e determinazione sono parte del suo carattere, tanto che anche le sue scelte fuori dal campo si allineano con l’etica sportiva che lo contraddistingue.

In questo momento, Sinner appare come un atleta che conosce bene le sue priorità: costruire un futuro solido nel tennis, continuare a rappresentare l’Italia ai massimi livelli e gestire con intelligenza una carriera che si sta espandendo anche a livello internazionale. E forse è proprio questa dedizione a fare di Jannik una figura così unica, sia dentro che fuori dal campo.