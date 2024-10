Il Crazy Pizza di Flavio Briatore viene multato “la Camorra e la spazzatura vanno bene, i miei fiori no”

Condividi

L’ultimo sfogo di Flavio Briatore interessa proprio il suo Crazy Pizza, locale che è stato multato. Vediamo cos’è successo.

Flavio Briatore non ci sta ed ha voluto condividere un video in cui racconta ciò che gli è accaduto. Questa volta ha puntato il dito contro il comune di Roma il quale ha multato il suo locale per via degli addobbi floreali situati all’esterno. Dopo l’arrivo dei vigili, l’imprenditore ha voluto condividere sui social un video in cui ha raccontato e ha commentato l’accaduto “Abbiamo capito qual è il problema del Municipio di Roma: i fiori del Crazy Pizza in via Veneto, che fanno parte della nostra immagine e che abbiamo dappertutto. Ma a Roma non vanno bene…”

Flavio Briatore condivide un video dopo che il comune di Roma l’ha multato

Flavio Briatore quindi parla a lungo di quella multa ricevuta dal comune di Roma pari a 212 euro, una sanzione recapitata al Crazy Pizza per perché il locale ha violato la normativa a riguardo gli allestimenti esterni.

Si tratta di una situazione ben nota anche agli altri locali che appartengono alla movida romana. Infatti, in passato La Zanzara era stata multata perché aveva continuato ad esporre gli addobbi natalizi anche dopo che le festività erano terminate.

L’ennesima multa che interessa il ristorante di Briatore altro non è che l’ennesima di una lunga lista. Basti pensare che in due anni il Crazy pizza ha ricevuto sanzioni pari a 3.500 euro. L’ultima multa è arrivata direttamente dalla municipale di Roma ed ha fatto molto arrabbiare l’imprenditore il quale ha voluto condividere sui social ciò che gli era accaduto: “Una volta i fiori erano segno di eleganza, di bellezza, ma per il Comune di Roma sono segno di degrado. Evidentemente loro ritengono che la spazzatura a Roma, che si incontra ovunque, è diventata simbolo di eleganza e bellezza”.

In seguito l’imprenditore ha puntato il dito contro il comune affermando “Questa specie di ragazzo assessore, non faccio nomi perché il suo obiettivo era venire contro Briatore, è un odiatore sociale: per lui vanno bene le bancarelle abusive, va bene la camorra, la ‘ndrangheta. Ma a via Veneto le luci non le puoi mettere, gli ombrelloni non li puoi mettere, le sedie non le puoi mettere, mangiare fuori non lo puoi fare, in tutta via Veneto non puoi fare nulla…”

In seguito si è voluto rivolgere anche ai cittadini Romani affermando “Perché votate sta gente qui? Li dovete mandare via a calci nel sedere“. Dopo l’ultimo controllo, i vigili hanno potuto appurare che le decorazioni del Crazy Pizza erano irregolari e quindi, non solo il locale è stato multato ma dovrà anche rimuovere i fiori per poter rientrare nei limiti consentiti.

In base a ciò che scrive Il Corriere pare che la procedura di rimozione potrebbe richiedere un tempo pari a 20 giorni ma, se nel caso in cui il locale non provvede a ciò che è stato indicato, la polizia municipale potrebbe procedere con una seconda diffida e dare poi l’carico ai vigili di smantellare gli allestimenti floreali. Nel caso in cui tutto ciò si verifichi, verrà poi inviata una fattura al titolare per i lavori svolti.