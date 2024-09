Nunzia de Girolamo si confessa a La volta buona, ecco come ha salvato la vita al padre

Condividi

Giovedì 19 settembre Nunzia de Girolamo è stata presente nel programma di Caterina Balivo, La volta buona, occasione perfetta di raccontare diversi aneddoti riguardo la sua vita privata.

La stagione televisiva passata per Nunzia de Girolamo non è stata molto positiva. Infatti, il suo programma politico Avanti popolo è stato un flop al punto da chiudere in anticipo. E’ stata la stessa conduttrice a raccontare la sua esperienza con questo programma affermando: “Ero proprio disperata. Era una trasmissione che non volevo fare. Non era il momento: sei anni fa ero in politica e fare qualcosa su quel tema era rischioso. Su una rete che non è proprio casa mia come Rai 3, per giunta. Mi sono messa a disposizione dell’azienda ma tornando indietro non lo farei”.

Ma cos’è che invece ho detto riguardo alla sua vita privata?

Nunzia De Girolamo si racconta, ecco cos’ha detto riguardo la sua vita privata

Ma se da una parte il racconto che riguarda Avanti popolo non è molto felice, lo stesso non si può dire di Ballando con le stelle.

Infatti riguardo a questo programma la conduttrice ha dei ricordi molto più positivi al punto che è lei stessa ad affermare di essersi rivestita molto e che è stata questa un’esperienza totalmente positiva al punto da avere intenzione di rifarla molte altre volte.

In questo percorso molto importante è stato il suo compagno di coppia Raimondo Todaro al punto che la stessa Nunzia De Girolamo ha detto “È stata la mia ‘volta buona’ televisiva, lui è stato un altro compagno di viaggi speciale, un po’ come il compagno del liceo con cui ti diverti a fare le marachelle”

La De Girolamo parla anche della sua vita privata, in particolar modo del padre affermando “Lui è l’uomo della mia vita. Sono un po’ il figlio maschio che non ha avuto e ho fatto sempre tutto quello che voleva lui”.

Nell’ultimo periodo l’uomo l’ha fatta molto spaventare per via di alcuni problemi di salute “Io torno poco a Benevento a causa del lavoro. L’ultima volta che sono tornata a trovare i miei mi sono accorta che papà era un po’ affannato, e l’ho costretto a consultare dei medici. Si è scoperto che aveva una polmonite e ha dovuto mettere uno stent. L’ho salvato, perché aveva un’occlusione a causa del colesterolo che da un momento all’altro poteva essere fatale. Non sottovalutate mai nulla. La prevenzione può salvare”.

La de Girolamo racconta anche degli aneddoti riguardo ad altri programmi parlando anche di Gianluca Semprini, uomo con cui ha lavorato fianco a fianco il programma Estate in diretta.

È stata lei stessa infatti ad affermare che è stato il miglior compagno di viaggio “Difetti non ne ha. Forse dovrebbe solo evitare di dire sempre quello che pensa. Qualche volta ha un atteggiamento da Peter Pan, ma sono rarissimi casi”.