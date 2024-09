Luca Salvadori, tra i messaggi d’addio anche Aurora Ramazzotti: “ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo”

Condividi

Numerosi i messaggi di cordoglio dopo la scomparsa di Luca Salvadori a seguito di un incidente: c’è anche Aurora Ramazzotti.

Solo tre giorni fa il mondo del motor racing, ma anche il web, sono stati scossi da una notizia che non avremmo voluto sentire: Luca Salvadori, 32enne pilota e influencer, è morto in un tragico incidente durante una competizione di moto su strada in Germania. Nonostante se ne sia andato facendo ciò che più amava, il dolore e l’amarezza sono indescrivibili, soprattutto per i tanti che, oltre a seguirlo nelle sue avventure social, lo conoscevano personalmente: tra i messaggi di cordoglio c’è anche quello di Aurora Ramazzotti.

Morte Luca Salvadori: l’incidente fatale

A Frohburg, in Germania, Luca Salvadori ci era andato per fare quello che più amava: correre sulla sua moto, stavolta per qualificarsi per la finale dell’International Road Racing Championship, campionato di moto su strada, tra le competizioni più pericolose del settore.

I rischi del mestiere, comunque, un pilota come lui li conosceva bene: “Più che dalla morte, sono spaventato dall’idea di rimanere a metà, per esempio in sedia a rotelle” aveva detto nell’ultima intervista rilasciata, pronunciando parole che ad oggi risuonano come premonitrici, “sogno di morire facendo quello che più mi piace, senza accorgermene. Oppure godendomi la mia vita fino a novant’anni e andarmene alle Maldive, su di una spiaggia bianca. Non vorrei soffrire, vorrei che fosse indolore”.

All’epoca di quell’intervista, il 32enne solare e buono che tutti descrivono non poteva immaginare cosa sarebbe successo: nonostante l’esatta dinamica dell’incidente sia ancora ignota ed il circuito sottoposto ad indagini, sembra che Salvadori sia rimasto coinvolto nella caduta di un altro pilota, finendo fuori pista.

Molteplici le lesioni interne, poi il trasporto in ospedale: “ha lottato come un guerriero: c’è stato un lasso di tempo in cui è tornato tra noi. Poi è precipitato tutto di nuovo. E’ morto a notte inoltrata”, ha raccontato Daniele Cesaretti, presidente del Moto Club Spoleto, a cui Luca era affiliato.

I messaggi di cordoglio: Aurora Ramazzotti pubblica l’ultima chat

Oltre alla carriera da pilota, Luca portava avanti un’altra sua grande passione: sui social, in particolare su Youtube, documentava le sue avventure con video e vlog seguiti soprattutto dagli amanti del settore. Per questo, alla notizia della sua scomparsa, il popolo del web si è stretto intorno a familiari e amici del giovane, inviando messaggi di cordoglio.

Ad unirsi al dolore anche chi lo conosceva bene: insieme ad Alberto Naska, uno dei migliori amici di Salvadori, che ha condiviso un lungo messaggio d’addio su Instagram, c’è anche Aurora Ramazzotti, che in una storia ha pubblicato l’ultima chat con il 32enne. “Bisogna organizzare”, le aveva scritto Luca parlando di vedersi per conoscere il piccolo Cesare: adesso, non ce ne sarà più tempo.

“C’è tempo, è la più grande bugia che ci abbiano mai detto. Non c’è tempo, fallo ora. Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo. Ciao Luke, ancora non ci credo”, scrive la figlia di Michelle Hunziker.