Lorella Cuccarini ringrazia tutti dopo la sua ultima esperienza sulla nave Explora II

Grande emozione per Lorella Cuccarini quella di essere salito a bordo della nave Explora II. Ecco il suo ultimo post condiviso sui social.

Lorella Cuccarini non è riuscita a trattenere l’immensa felicità poiché è stata proprio lei una delle prime persone a salire sulla nave Explora II dopo che lo scorso anno aveva preso parte al battesimo della prima. Questo è proprio ciò che lei stessa ha scritto sui social condividendo così molte foto a bordo di questa imbarcazione che sembra essere uscito da un sogno. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Lorella Cuccarini sulla Explora II, le foto scattate a bordo della nave

Non molti giorni fa si è assistito alla consegna della Explora II, un’occasione perfetta per il presidente esecutivo della divisione crociera del gruppo MSC, Pierfrancesco Vago, di dichiarare ” “Siamo lieti di proseguire la nostra crescita nel segmento del lusso, prendendo oggi in consegna la seconda di sei navi Explora Journeys, mentre la terza e la quarta sono già in costruzione in questo cantiere. Tali unità rappresentano una combinazione di innovazione e sostenibilità, e sono parte di un importante piano di espansione del nostro nuovo marchio europeo di lusso. Esse rafforzano inoltre la nostra partnership di lungo termine con Fincantieri, iniziata 10 anni fa, che al momento prevede la consegna di ulteriori quattro navi entro il 2028, oltre alle sei già consegnate fino ad oggi. La costruzione delle navi Explora Journeys gioca un ruolo decisivo sia a livello locale, rafforzando il settore cantieristico e l’economia di Genova e della Liguria, sia a livello nazionale per le importanti ricadute economiche e occupazionali assicurate all’intero Paese».

Per il momento la flotta di Explora Journeys ha in previsione sei unità la prima consegnata nel luglio del 2023 mentre la seconda non molti giorni fa. Si tratta di imbarcazioni realizzate in Italia da Fincantieri e che vede un investimento per MSC di 3,5 miliardi di euro.

Lo scorso anno si è tenuta l’inaugurazione della prima imbarcazione, un momento in cui non poteva mancare lei, la celebre Lorella Cuccarini. Anche per questa nuova consegna la ballerina ha voluto essere presente condividendo così sui social l’esperienza vissuta.

E così ha pubblicato su Instagram diversi scatti dove non solo si è mostrata bella come non mai ma ha fatto vedere anche gli interni dell’imbarcazione, dei luoghi dove tutto è curato nei minimi dettagli.

Uno stato accompagnato anche da una didascalia “Sono stata tre giorni a bordo della nave Explora II, in occasione della Naming Ceremony. L’anno scorso, avevo partecipato al “battesimo” della prima! Grazie per l’accoglienza: è sempre un’esperienza piacevolissima a bordo di una nave semplicemente meravigliosa”.

Molti i commenti ricevuti tra cui: “Sei uno spettacolo e la foto 5 di questa raccolta è FOTONICA”, “Bellissima con questa lunghezza di capelli “ oppure “La più amata dagli italiani, la più bella, brava, professionale, completa”.