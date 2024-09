“Lasciami all’angolo…”, Laura Torrisi spiazzata sui social: il motivo – FOTO

Condividi

L’ex gieffina ha condiviso sul suo profilo social un momento che l’ha colta impreparata, ricevendo moltissimi messaggi di supporto e solidarietà. Ma cosa ha lasciato così sorpresa Laura Torrisi, protagonista di tante fiction e pellicole di successo? Qualcosa che molte persone devono affrontare a settembre!

È un lungo sfogo, quello a cui si è lasciata andare Laura Torrisi, indimenticabile protagonista di un’edizione del Grande Fratello e attrice di parecchie fiction tv Mediaset. L’artista toscana si è trovata di fronte a qualcosa che non aveva mai affrontato prima, e ha condiviso le sue impressioni e emozioni sui social, come spesso è solita fare. I fan non l’hanno fatta attendere molto, e in parecchi le hanno inviato messaggi con la loro esperienza personale, confortandola e sostenendola in un momento tanto particolare.

Laura ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come tante colleghe prima di lei, partecipando nel 1998 a Miss Italia, riuscendo a guadagnarsi la finale. In seguito è apparsa nei film Il signor Quindicipalle e Lucignolo, prima di raggiungere la notorietà nel 2006, grazie al Grande Fratello 6, ai tempi condotto da Alessia Marcuzzi. Ciò le è stato sufficiente per aggiudicarsi il ruolo da protagonista in Una moglie bellissima, pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni, con il quale poi ha vissuto una lunga storia d’amore. Torrisi è nota anche per avere partecipato a fiction ai tempi molto note come Il peccato e la vergogna, Furore, Le tre rose di Eva e L’onore e il rispetto.

Dalla relazione con Leonardo Pieraccioni, durata dal 2017 al 2014, è nata la sua unica figlia nel 2010. Oggi è ormai una ragazzina, è come tante coetanee questo settembre ha iniziato il primo anno della scuola superiore. Un momento emozionante per mamma e figlia, ma quest’ultima le ha messo dei “paletti” ben precisi, come ha raccontato lei stessa in un post Instagram: “È arrivato anche questo momento… Prima liceo, insieme a: Mamma lasciami all’angolo di scuola, concordare foto ricordo solo di spalle e bacio fugace (non sia mai qualcuno la veda). In bocca al lupo amore e buona ripartenza a tutti i ragazzi che come te oggi, iniziano una nuova avventura scolastica” ha scritto l’attrice.

Esperienza che accomuna tanti genitori in questi giorni, tra cui molte fan di Laura, che hanno voluto sostenere condividendo quanto da loro vissuto: “Anche mia figlia quest’anno prima superiore… Ha iniziato la difesa in settimana e ho vissuto esattamente la stessa esperienza. Piccole donne crescono. Siamo tutte nella stessa barca!” ha spiegato una follower, anche lei alle prese con questa fase. In bocca al lupo, Laura!