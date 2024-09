Incredibile negli Stati Uniti: i membri della nota rock band si picchiano sul palco

Condividi

Sorpresa e sconcerto durante una delle tappe del tour live della celebre rock band: due suoi componenti si sono scontrati improvvisamente sul palco, scatenando una rissa. La serata è stata annullata, e la moglie di uno dei musicisti cerca di spiegare quanto accaduto.

Il mondo del rock è imprevedibile, e lo sanno bene gli appassionati di questo genere musicale. I concerti live possono spesso regalare ai fan sorprese inaspettate, ma quanto successo di recente negli Stati Uniti ha lasciato tutti sbigottiti. Si trattava della prima reunion dopo molti anni della famosa rock band, assente dalla scena nella formazione originale da tempo, ma qualcosa deve essere andato decisamente storto.

Nato nel 1985 a Los Angeles, il gruppo è stato uno dei più innovativi e variegati per quasi 10 anni, dalla fine degli anni Ottanta fino a metà Novanta. Composta da quattro elementi, chitarra, basso, batteria e voce, la band ha pubblicato il primo album nel 1988, Nothing’s Shocking, seguito dal secondo due anni più tardi, Ritual de lo habitual, in seguito al quale si scioglie, portando i componenti a dedicarsi a progetti alternativi o solisti. Nel 2003, il gruppo ci ripensa, pubblica il terzo album Strays, ma poco dopo decide di sciogliersi di nuovo, anche se 7 anni più tardi fa marcia indietro e pubblica The Great Escape Artist. Nel 2013, la rock band ha ottenuto la stella sulla Walk of Fame a Hollywood per il suo impegno nel settore musicale.

Putiferio sul palco durante il live della rock band: cantante e chitarrista se le suonano

A distanza di 14 anni dal loro ultimo album in studio, i Jane’s Addiction hanno deciso di tornare nuovamente assieme per uno spettacolo dal vivo a Boston. Purtroppo, nel bel mezzo di un brano, è scoppiato una rissa tra il cantante Perry Farrell e Dave Navarro, chitarrista. Mentre stavano suonando Ocean Size, improvvisamente il vocalist ha iniziato a agitarsi e ha tentato di dare un pugno al membro della band. Il momento è stato immortalato da un video che ha fatto il giro dei social, nel quale si vede Perry continuare a rivolgersi in modo aggressivo a Navarro, mentre quest’ultimo appare spiazzato e esclama un sonoro “What the f**k?”. C’è voluto l’intervento di Eric Avery, il bassista, per fermarli e stoppare il concerto live.

Un post condiviso da Etty Lau Farrell (@ettylaufarrell)

Stando al magazine Variety, “Bibbia” dello showbiz americano, la lite sarebbe stata scatenata da attriti precedenti tra i due artisti, situazione di fatto confermata anche dalla moglie di Farrell che sui social ha scritto: “La frustrazione di Perry stava aumentando, sera dopo sera: sentiva che il volume sul palco era estremamente alto e la sua voce veniva soffocata dalla band. Perry soffriva di tinnito e mal di gola ogni sera. Quando il pubblico in prima fila ha iniziato a lamentarsi a imprecare contro di lui dicendo che la band stava suonando troppo forte e che non riuscivano a sentirlo, Perry ha perso la testa”. Nel backstage del live, inoltre, ci sarebbe stato un ulteriore scontro proprio con il bassista. Un brutto comeback per una delle band più importanti dell’alternative rock.