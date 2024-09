Abito nero e sguardo sensuale, le ultime foto di Silvia Provvedi infuocano il web

Condividi

Ancora una volta Silvia Provvedi ha lasciato tutti senza parole, le sue foto con indosso un abito nero e con il suo sguardo sensuale ha scatenato la reazione dei suoi follower.

Non è la prima volta che accade e adesso, per l’ennesima volta, Silvia Provvedi ha lasciato tutti senza parole condividendo soltanto quattro foto, quattro scatti dove indossa un bellissimo abito nero e dove il suo sguardo sensuale è capace di conquistare tutti coloro che da sempre la amano e la seguono. La Donatella è riuscita così a ottenere un gran numero di commenti che le hanno dato la possibilità di capire che i follower provano per lei un enorme affetto.

Silvia Provvedi su Instagram, i follower impazziscono per le sue ultime foto

Molti sono coloro che conoscono Silvia Provvedi, celebre cantante italiana che fa parte del due musicale le Donatella. Il secondo membro è proprio lei, la sorella gemella Giulia. Nata il primo dicembre del 1993 a Modena, insieme alla sorella Giulia si presenta ai provini di X factor conquistando i giudici e diventando una delle protagoniste della sesta edizione.

In seguito Silvia Provvedi va avanti con la carriera nel mondo dello spettacolo ma al suo fianco c’è sempre stato la sorella gemella. Nel 2015 infatti insieme hanno partecipato a L’Isola dei famosi portando a casa la vittoria mentre in seguito le abbiamo viste come ospiti in diverse programmi e, allo stesso momento, hanno portato avanti la loro carriera musicale.

Nel 2016 le abbiamo viste anche nelle vesti di conduttrici televisive al timone del programma Italian Pro Surfer. Due anni dopo mettono piede in una talent show, Dance Dance Dance e in seguito anche nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello vip.

Qui però Silvia Provvedi si separa dalla sorella durante la tredicesima puntata del reality e riesce ad arrivare da sola fino alla finale del programma. Dal 2019 Michelle Hunziker sceglie entrambe come partecipanti del programma All together now mentre nel 2022 le vediamo nelle vesti di attrici nel film La California.

Insomma non è difficile capire per quale motivo molti sono coloro che continuano a seguire Silvia Provvedi anche perché ha alle spalle una carriera degna di nota. Nelle ultime ore ha pubblicato degli scatti da capogiro che le hanno dato la possibilità di ottenere un gran numero di complimenti anche perché i suoi follower non hanno fatto altro che apprezzare la bellezza che avevano di fronte agli occhi.

Infatti c’è chi ha scritto: “Stai molto molto bene”, “Sei davvero super stupenda meravigliosa bellissima” oppure “Bellissima e molto sensuale “.