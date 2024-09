Cristiano Malgioglio stupisce tutti: la FOTO dell’incontro con il gruppo cult diventa virale

Condividi

L’autore e cantante siciliano sa bene come far parlare di sé: da tempo Cristiano Malgioglio vive una seconda giovinezza artistica, grazie alle tante partecipazioni a reality e talent e al suo carattere estroverso e particolare. Di recente una sua foto è tornata nuovamente sotto i riflettori sui social, a causa dei colleghi, famosissimi, con cui si è fatto immortalare: ecco chi sono.

È tra gli autori più importanti e noti della musica italiana creatore dei testi per artisti famosissimi come Mina, Iva Zanicchi, Giuni Russo e Mino Reitano. Eppure, dalle nuove generazioni è conosciuto soprattutto per le sue apparizioni televisive iniziate nel 2000 con la partecipazione in qualità di spalla di Massimo Giletti nella trasmissione CasaRaiuno. L’esperienza si rivela fortunata, e gli permette di ottenere il ruolo di opinionista nello show I raccomandati di Carlo Conti. Ottiene quindi grande popolarità grazie alla trasmissione Quelli che il calcio dove, nel 2008, Pupo rivela essere lui l’autore del pezzo Gelato al cioccolato.

Seguono quindi le partecipazioni a diversi reality show: il primo è L’isola dei famosi nel 2009, dove diventa ben presto un beniamino del pubblico a casa, quindi nel 2012 fa il bis tornando in Honduras nell’edizione condotta da Nicola Savino con Vladimir Luxuria. Cinque anni dopo, nel 2017, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2, una delle edizioni di maggiore successo che non a caso gli regala grandissima popolarità, grazie anche al singolo uscito in quel periodo E mi sono innamorato di tuo marito. Oggi Cristiano Malgioglio è uno dei giudici di Tale e Quale Show e della fase finale di Amici di Maria De Filippi.

Cristiano Malgioglio e la FOTO che non ti aspetti: “Sono stati molto carini…”

Nel corso della sua lunga carriera Cristiano ha avuto modo di incontrare alcuni tra gli artisti più famosi al mondo, ma ben pochi si immaginavano che dieci anni fa avesse addirittura incrociato nientemeno che gli Oasis. Il gruppo fautore del britpop di recente ha annunciato la sua reunion dopo 15 anni di silenzio e partirà con un tour il prossimo anno, quando toccherà alcune delle principali città del Regno Unito. I biglietti sono già introvabili, e quei pochi disponibili sono stati venduti a peso d’oro.

Londra una foto ricordo con il gruppo Oasis. Periodo pazzesco. pic.twitter.com/LbhtUrW9g3 — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) February 15, 2014

Intervistato dal Messaggero, Malgioglio ha ricordato quell’incontro di tanti anni fa raccontando qualche aneddoto sui fratelli Gallagher: “Il merito fu di un amico in comune che avevamo a Londra, dove mi trovavo in quel periodo. Me li presentò e io gli dissi: ‘Beh a questo punto facciamoci una foto insieme’. Del resto le ho fatte con chiunque, tranne che con Marilyn Monroe e con Michael Jackson”. L’artista ha poi spiegato che i Gallagher non avevano assolutamente idea di chi fosse, ma in quell’occasione si rivelarono molto gentili con Noel che addirittura si mise a canticchiare O’ sole mio e nel blu dipinto di blu. “Con lui mi sfogai: ‘i critici musicali italiani non mi considerano abbastanza. Lui mi rispose: ‘tu non dargli retta’. Sono contento che ora, a distanza di tutti questi anni, si riuniscano” ha spiegato Malgioglio, che pur non definendosi un loro fan nel senso più stretto del termine, ha confessato di amare molto la musica anglosassone in generale.