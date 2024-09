Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la reunion che commuove tutti

Condividi

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti di nuovo insieme, una foto che ha suscitato molte emozioni in coloro che da sempre li hanno visti come la coppia perfetta del mondo dello spettacolo.

In occasione di un evento molto importante, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati immortalati insieme dando così l’impressione che il tempo si era fermato quel periodo in cui la coppia era marito e moglie. In ogni caso, anche se non sono più insieme nella vita coniugale, il compleanno della figlia li ha portati a rivedersi e a trascorrere insieme alcune ore.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti di nuovo insieme per il compleanno della figlia

Sui social, in particolar modo su Instagram, l’ex coppia ha postato alcuni scatti in cui ha condiviso con tutti i momenti dolcissimi trascorsi insieme per festeggiare 13 anni di Mia, figlia nata dalla loro relazione passata.

Oggi Francesco Facchinetti vive sereno la sua vita con Wilma Helena Fassol donna con cui è legato dal 2014. Nonostante ciò, per il compleanno della figlia Mia è stata organizzata una festa in cui era presente anche lei, Alessia Marcuzzi.

È stato questo il momento perfetto di trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della felicità. La seconda figlia di Alessia Marcuzzi ha spento quindi tredici candeline ed ha celebrato questo grande evento nella casa romana della mamma, luogo in cui erano presenti tutte le persone a lei più care tra cui anche il padre.

I due genitori, che da molto tempo ormai non si vedevano più in pubblico insieme, hanno voluto esprimere tutto il loro affetto ad una ragazza diventata quasi una piccola donna, un momento condiviso anche sui social.

E’ stata la stessa Alessia Marcuzzi infatti su Instagram a scrivere: «Sei ufficialmente una teen!!! Sei brillante, intelligente, pazzarella e sensibile. Sei la mia stella, la mia guida, la mia favola d’amore. E anche quando discutiamo un po’, il nostro finale è sempre da ridere. Love u mimi, to the moon and back».

Anche il padre ha voluto dedicarle un post sui social scrivendo: «Sei l’amore più grande della MIA vita. Un amore infinito che durerà per sempre». E così resterà per sempre impresso nella mente quel ricordo in cui prima Francesco Facchinetti e poi la mamma Alessia Marcuzzi si sono avvicinati alla piccola per un ulteriore regalo, un bacio pieno di affetto che va ad indicare proprio quanto amore ci sia tra di loro.

Sul terrazzo dell’appartamento è stata organizzata una festa degna di nota luogo in cui la famiglia ha avuto la possibilità anche di ascoltare il concerto di Fatboy Slim. Per Alessia Marcuzzi è sempre stato molto importante cercare di conservare un rapporto amichevole con il padre di suo figlio.

Infatti, non molto tempo fa aveva affermato che per lei non era affatto giusto che i figli si trovino a soffrire a causa di decisioni prese dai genitori. Infatti per lei la famiglia allargata non è mai stata un problema anzi, è sempre stata messa al primo posto lasciando tutto il resto in secondo piano.