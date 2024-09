Il Castello delle Cerimonie torna in TV: cosa accadrà a breve…

Condividi

L’attesa è finita: la magia del “Castello delle Cerimonie” torna in TV venerdì 6 settembre, e nel frattempo emergono i dati su ascolti e pubblico.

Gli ultimi mesi, mediaticamente, non sono stati dei più semplici per la famiglia Polese: dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Grand Hotel La Sonrisa, sembrava che anche il destino televisivo del Castello delle Cerimonie fosse segnato per sempre. A grande sorpresa, invece, la trasmissione più esuberante di Real Time torna a farci compagnia a partire dal 6 settembre: i dati riguardo agli ascolti, d’altronde, parlavano chiaro.

Castello delle Cerimonie: le vicende giudiziarie de La Sonrisa

In molti credevano che l’avventura televisiva del celebre “Castello delle Cerimonie” si sarebbe conclusa con i problemi giudiziari della famiglia Polese, ma fortunatamente non è stato così. L’incertezza, comunque, non è mancata: da quando la notizia delle irregolarità riguardo al Grand Hotel La Sonrisa è serpeggiata sui social, in molti hanno parlato di bancarotta, crisi conclamata e addirittura della chiusura della struttura.

Fortunatamente, l’epilogo è stato ben diverso: nonostante adesso sia il Comune di sant’Antonio Abate a possedere gli immobili del Grand Hotel, la priorità in questa vicenda è stata data ai lavoratori che da anni si impegnano per questa attività, e che le istituzioni locali non hanno voluto abbandonare.

La Sonrisa, quindi, ha continuato a lavorare, permettendo anche ai Polese di gustarsi le meritate ferie a Capri. Il ritorno al lavoro, comunque, è ormai imminente.

Il Castello delle Cerimonie torna il 6 settembre: gli ascolti premiano la trasmissione

Nonostante la sostituzione de “Il Castello delle Cerimonie” con altre trasmissioni sembrasse ormai una certezza, Real Time ha annunciato il ritorno della famiglia Polese sul piccolo schermo, per una nuova stagione che parte dal 6 settembre e ci delizierà con 15 nuovissime puntate. A cambiare, comunque, sarà la fascia oraria: la trasmissione andrà in onda in tarda serata, a partire dalle 23:05.

Un post condiviso da Hotel La Sonrisa (@hotellasonrisa)

Il primo episodio, dicono le anticipazioni, ci porterà nell’esuberante magia di un matrimonio siciliano a Napoli: gli sposi, Maria e Carmelo, costringeranno le rispettive famiglie alla trasferta al Castello delle Cerimonie direttamente da Catania, con tutte le lamentele del caso. Non mancheranno, nel perfetto stile della trasmissione, 12 cantanti neomelodici ad allietare la festa.

Un inizio scoppiettante, che sicuramente non farà altro che confermare il grande successo del Castello delle Cerimonie in fatto di ascolti: l’analisi dei dati reperiti finora, infatti, parla di una stagione 2023-2024 con l’1,74% di share, cioè 252.390 telespettatori. Tra questi, il 2% è composto da pubblico di classe media, con uno share del 4% solo in Campania e un alto tasso di gradimento anche in Abruzzo ed Emilia Romagna, dove ha registrato rispettivamente il 2,2% e 1,9% di share. Cosa riserverà la nuova stagione?