“Vieni qui, ci sono io”, gesto commovente di Tiziano Ferro verso la collega

Bellissimo gesto da parte del cantante di Sere Nere. Tiziano Ferro ha commosso tutti con la sua dichiarazione, arrivata a poche ore di distanza dalla pubblicazione di uno scatto sui social. L’artista atteso la mano alla collega, da tempo in grande difficoltà: lei accetterà?

Il 2024 non è stato certo un anno facile per Tiziano Ferro, che ha dovuto affrontare la dolorosissima rottura con il marito Victor Allen al quale era legato da tempo e con cui si era unito civilmente nel 2019 a Sabaudia. I due hanno divorziato ufficialmente nel marzo di quest’anno, dopo avere annunciato la separazione a settembre 2023. L’artista di Latina non ha nascosto di avere sofferto molto, e essere anche caduto in depressione: confessione avvenuta sui social di pari passo con la richiesta di supporto ai fan per sostenerlo in un momento tanto difficile.

Ferro sa quindi molto bene cosa voglia dire avere problemi di salute mentale e probabilmente anche per questo ha voluto tendere la mano alla collega che da parecchi anni non se la sta passando affatto bene, come ha svelato lei stessa di recente. La cantante è finita sotto i riflettori dopo che un suo video è diventato virale su TikTok, in cui appariva visibilmente dimagrita e anche provata durante un concerto in Sicilia.

Parliamo naturalmente di Gerardina Trovato, seconda classificata dietro Laura Pausini con Ma non ho più la mia città nelle Novità al Festival di Sanremo 1993. L’artista siciliana ha spiegato di avere avuto gravi problemi economici e psicologici in questi ultimi anni, e ha chiesto un aiuto a fan e colleghi.

Di recente è riapparsa sui social in un post pubblicato dall’attrice comica Valentina Persia, che ha così scritto: “Avevo paura di ferirti, per questo non ho stretto forte l’abbraccio. Ho visto più di quanto pensavo di vedere, quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci. Io le ho trovate, spero ci siano tante mani buone anche per te dolce anima pura. Apri quel cassetto, via le ragnatele…L’America non è poi così lontana”. E a sorpresa, la risposta di Tiziano Ferro che, in America ci vive davvero, non è tardata a arrivare: “Poi in America ci sto io. Venite!” ha scritto il cantante, il quale da tempo ha scelto come sua residenza Los Angeles in California. Chissà che Gerardina non decida davvero di cambiare aria e andare a trovare il collega oltreoceano, accettando il suo generoso invito: un cambiamento di cui probabilmente avrebbe grande bisogno.