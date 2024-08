I look estivi di Diletta Leotta in Puglia

Condividi

Continua la vacanza di Diletta Leotta in Puglia, insieme a lui anche il neo sposo Loris Karius. Ecco i look della conduttrice.

Quella che sta vivendo di Diletta Leotta è di sicuro un’estate molto speciale, la prima dopo aver celebrato le sue nozze con il neo sposo Loris Karius. Questo è un modo come un altro anche per ricaricare le batterie in vista di un nuovo lavoro che presto la vedrà protagonista, sia la conduzione de La Talpa. Insomma, adesso la conduttrice di Dzn continua la sua vacanza dopo essere partito dalle Eolie e andando avanti con la sua luna di miele da sogno passando per il mare di Ibiza e concludendo il viaggio in bellezza in Puglia. E’ proprio qui che ha condiviso uno dei suoi ultimi outfit, un look sensuale ed elegante allo stesso tempo.

Il look di Diletta Leotta nella sua vacanza in Puglia

Anche in vacanza Diletta Leotta è molto attenta a ciò che indossa anche perché sappiamo che spesso e volentieri la conduttrice è sotto i riflettori. Nell’ultimo post su Instagram ha voluto postare un carosello di foto dove ha condiviso con tutti gli outfit sia giornalieri che serali.

All’interno delle prime immagini infatti è possibile vedere Diletta Leotta in costume su cui ha aggiunto un prendisole aderente le cui tonalità sono sull’arancio e, a rendere ancora più prezioso il capo, troviamo dei dettagli luminosi proprio sulla parte finale della gonna.

La scollatura molto ampia e i dettagli delle spalline fanno sì che si possa intravedere il costume. Un vestito che si abbina perfettamente alle tonalità della carnagione, un outfit da sirena dove le trasparenze vanno a combaciare con il fisico scolpito della neo sposa.

A rendere ancora più interessante questo look sono i capelli bagnati e quell’aspetto acqua e sapone che ci portano ad amarla ancora di più. Inoltre Diletta Leotta non ha scelto la Puglia soltanto per il mare ma anche perché proprio qui Loris Karius insieme alla novella sposa hanno preso parte alla festa in occasione dei 50 anni del fotografo Giampaolo Sgura.

E’ stato questo un evento molto importante a cui hanno partecipato molti amici vip, un’occasione perfetta per scatenarsi tutti insieme al ritmo di musica. Anche in quest’occasione Diletta Leotta non si è fatta parlare dietro ed ha scelto un abito perfetto per l’occasione, un vestito di colore nero molto corto in cui erano presenti anche dei dettagli cut out sull’addome e sul seno. Non sono mancate poi delle scollature molto profonde e dei tagli sensuali che le calzano a pennello.

Quindi, ciò che è stato condiviso sui social altro non sono che dei momenti romantici e fatti relax in vista dei prossimi impegni lavorativi che terranno entrambi i novelli sposi impegnati dal mese di settembre.

Inoltre è in arrivo anche un’altra giornata importante per Diletta Leotta e la piccola Aria, ossia il giorno del 16 agosto. Si tratta questa della data in cui Diletta festeggia il 33º compleanno e la piccola Aria spegnerà la sua prima candelina.