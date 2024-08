Chiara Ferragni di nuovo innamorata? Secondo le indiscrezioni l’annuncio verrà dato a Natale

Condividi

Circolano voci in rete secondo cui si afferma che Chiara Ferragni sia di nuovo innamorata e che la coppia rivelerà a tutto il mondo la loro storia d’amore entro Natale.

Sembra che Chiara Ferragni sia sempre più lontano da Fedez al punto che abbia deciso di aprire di nuovo le porte del suo cuore ad un uomo misterioso. Per questi giorni di totale relax, l’imprenditrice digitale ha scelto Mykonos come luogo in cui ricaricare le batterie insieme ai suoi figli leone e Vittoria. Pare che questa sia la medesima location in cui si trova anche Garance Authié, ragazza che molti indicano come come donna frequentata da Fedez. Quest’ultimo invece ha scelto la Sardegna per ricaricarsi dopo l’ennesimo ricovero. Pare infatti che Chiara Ferragni non abbia paura di incontrare la modella francese anzi il contrario.

Chiara Ferragni pronta ad un nuovo amore, ecco le indiscrezioni

Chiara Ferragni continua a far parlare di sé non solo per le sue scelte amorose ma anche per i suoi look che indossa. Questa volta l’imprenditrice ha scelto un abito color vaniglia semi trasparente.

Ciò che ha attirato l’attenzione è il fatto che il corpetto di questo abito vede una scollatura molto ampia a forma di cuore a cui si affiancano delle balze che vanno a sottolineare i bordi e dando vita così ad un effetto femminile tratteggiato.

La parte centrale del vestito è aperto e prevede un cut out sull’ombelico. Una gonna asimmetrica a completare il tutto con balze che vanno a seguire in linea diagonale, andando così a creare fluidità e movimento. Insomma, un abbigliamento sensazionale e unico proprio come lo è la stessa Chiara Ferragni che, nonostante tutto, continua a godersi la vita riuscendo addirittura a voltare pagina dopo il capitolo Fedez.

Infatti, in base a ciò che possiamo leggere sul portale di Alessandro Rosica pare che Chiara Ferragni al momento stia trascorrendo la sua estate da single anche se molti sono i flirt che le sono stati attribuiti: prima quello con Tony Effe, smentito dallo stesso rapper e in seguito quello con Andrea Bisciotti.

In queste ore però si parla di una sua frequentazione con Silvio Campara, il ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose. A fare chiarezza e ad affermare che la loro storia sia abbastanza è stato Alessandro Rosita che ha scritto «Per quanto riguarda Chiara Ferragni si, è vero, si sta frequentando con un uomo. Non c’è nulla di male, è single come Fedez. Ovviamente lei è più riservata e contenuta, e non ha gli ormoni a 500mila. Se tutto va bene usciranno allo scoperto a Natale. Lui ormai frequenta anche la famiglia».

Sono queste le parole utilizzate dall’esperto di gossip andando così a confermare il flirt e aggiungendo anche altri dettagli su quella che è la situazione sentimentale attuale di Chiara Ferragni.