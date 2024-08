Mercedesz Henger è una favola in costume: “la mia spiaggia preferita”

Condividi

Gli ultimi scatti condivisi da Mercedesz Henger hanno fatto girare la testa ai fan: l’influencer ha mostrato la sua spiaggia del cuore.

Quando si parla di vacanze estive, ognuno ha i propri gusti: se c’è chi come priorità ha il relax più assoluto, c’è anche qualcuno per cui le spiagge, per fare al caso proprio, devono essere “pet friendly”. È il caso di Mercedesz Henger, che ha condiviso con i follower una delle sue spiagge preferite: nel farlo, comunque, ha anche fatto girare la testa a qualcuno.

Mercedesz Henger: dal debutto a Barbara D’Urso

La carriera di Mercedesz Henger è iniziata molto presto: quando aveva solo 11 anni, nel 2002, l’influencer ha debuttato in “Gangs of New York” in un cameo accanto alla madre. Poi, l’inizio della carriera da modella, che tra le tante esperienze conta un servizio fotografico pubblicato su una rivista per adolescenti nel 2005.

La carriera di Mercedesz, nei primi anni, è comunque sempre all’ombra della madre, Eva Henger: con lei compare in un video musicale, poi recitano insieme in un film e ballano al Festival Show. Il vero slancio nel mondo della TV, comunque, arriva con la partecipazione all’Isola dei Famosi, che vince nel 2016.

Solo due anni fa, tra l’altro, Henger è tornata nel cast del reality, classificandosi stavolta quarta. La prima partecipazione all’Isola, comunque, le vale un posto in programmi come “Grand Hotel Chiambretti”, “Bring The Noise” e i famosissimi format di Barbara D’Urso su Canale 5: fino alla chiusura di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, Mercedesz siede come ospite fissa all’interno di questi programmi.

Adesso, la sua attività lavorativa sembra essere concentrata principalmente sui social, dove condivide scatti spesso bollenti.

“La mia spiaggia preferita”: Mercedesz Henger al mare con un amico in più

Dopo giorni romantici in Sicilia con il suo Alessio Salata, fidanzato di Mercedesz dal 2023 e i 11 anni più giovane, la figlia di Eva Henger si gode i primi giorni di agosto tra pizza, mare e lidi pet friendly.

Quest’ultima caratteristica, in particolare, sembra essere fondamentale per la giovane influencer, che non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, come del resto fanno tanti altri Vip: Antonella Clerici, ad esempio, ha portato i suoi tre cani persino in Francia.

Per questo motivo, Henger ha condiviso con i follower degli scatti direttamente da una delle spiagge che le ha rubato il cuore, quella di Alassio, dove ha avuto una bellissima esperienza al Baba Beach, un lido che comprende anche servizi per i nostri amici pelosi, dalle docce per cani ad un kit di benvenuto pensato appositamente per loro.

Nonostante il messaggio lanciato da Henger sia molto importante e positivo, sembra che i follower si siano concentrati su ben altro: negli scatti condivisi, infatti, l’influencer è più bella che mai, sia in costume che con il suo completino rosso. “Sembra un quadro d’autore, complimenti, bellissima”, le scrive un utente: come dargli torto!