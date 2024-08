Brigitte Nielsen abbandona gli Stati Uniti, ecco per quale motivo

Condividi

Da un po’ di tempo a questa parte si è diffusa la notizia secondo cui Brigitte Nielsen ha deciso di fare le valigie e lasciare gli Stati Uniti. Ma perché si è mossa verso questa direzione?

Ex modella di origini danese, Brigitte Nielsen divide la sua vita con i suoi figli sei figli. La più piccola, di nome Frida, ha 6 anni ed è venuta al mondo dalla relazione con Mattia Dessì.

Tutti insieme hanno deciso di fare le valigie e lasciare gli Stati Uniti. Per quale motivo è stata presa una decisione del genere?

Brigitte Nielsen lascia gli Stati Uniti con la sua famiglia

In occasione di una delle ultime interviste, Brigitte Nielsen ha confessato il motivo che si nasconde dietro la loro decisione di lasciare Los Angeles per trasferirsi in Spagna, per la precisione a Marbella.

L’ex modella ha voluto fare tutto ciò proprio per il bene della sua famiglia in quanto è stata lei stessa a confessare un desiderio, ossia che la figlia possa crescere in un ambiente più sereno.

È stata sufficiente una chiacchierata a Novella 2000 per capire il motivo che ha portato Brigitte Nielsen a decidere verso questa direzione: «Mia figlia Frida è una bimba fantastica, mio marito è una persona stupenda e qualche tempo fa ci siamo trasferiti da Los Angeles a Marbella, in Spagna. Los Angeles è sempre stata la mia patria, ma da tempo è poco vivibile per la criminalità e la droga che dilagano in ogni angolo della città, pertanto inadatta per far crescere i bambini in maniera serena».

L’ex modella ha raccontato poi dell’esperienza di madre vissuta all’età di 54 anni. E’ stato lei stessa infatti a confessare: «A 54 anni ho voluto essere nuovamente mamma ed è fisiologico che io abbia dei grandi doveri verso la mia piccola, devo fare tutto il possibile per farla crescere in un contesto protetto. Io ho sempre desiderato la maternità e credo di essere allo stato attuale una mamma molto più attenta e premurosa di quando avevo vent’anni. Ho un bellissimo rapporto con i miei figli maschi che adorano la piccola Frida».

L’ex modella ha confessato anche la felicità provata nel momento in cui è ritornata in Europa. Sappiamo infatti che tre dei suoi figli vivono a Milano mentre la madre è in Danimarca. Invece, per quanto riguarda la famiglia di Mattia, sappiamo che questa si trova in Sardegna.

Insomma, attraverso questo trasferimento Brigitte ha la possibilità di avvicinarsi molto a tutti i suoi affetti iniziando un nuovo capitolo della sua esistenza accanto all’uomo che ama. Un’intervista in cui la Nielsen conclude affermando: “Quando diventi genitore, finisce la spensieratezza e cominciano le grandi responsabilità a cui nessuno può sottrarsi come del resto muta anche il rapporto con il proprio partner nel senso che finisce l’era dell’idillio”.