Manicure e pedicure coordinate, ecco il look di Chanel Totti per questa estate

Condividi

Chanel Totti è pronta a fare di nuovo le valigie e partire per le vacanze estive anche se, prima di rilassarsi in spiaggia, ha voluto sottoporsi ad un trattamento di pedicure e manicure scegliendo un colore abbinato.

Uno dei volti italiani più seguito sui social di sicuro è quello di Chanel Totti. Da quando è iniziata l’estate, la ragazza ha documentato ogni sua giornata con stories e foto facendo così capire che il suo unico obiettivo è quello di allontanarsi quanto prima dalla routine quotidiana. Nell’ultimo mese l’abbiamo vista a Sorrento in occasione del matrimonio di una coppia di amici mentre in seguito si è spostato in Puglia per vivere l’esperienza Battiti Live da dietro le quinte. Dopo questa piccola vacanza è rientrata a Roma luogo in cui ha trascorso un po’ di tempo in piscina insieme alla mamma Ilary Blasi. Adesso sembra essere più pronta che mai per ripartire alla volta di una nuova avventura anche se prima ha voluto curare il suo aspetto, in particolar modo quello delle mani e dei piedi.

Manicure e pedicure per Chanel Totti, ecco il colore scelto

Quale sarà la prossima destinazione delle vacanze di Chanel Totti? In base ai primi indizi che ha lasciato sui social sembra che questa volta la figlia di Francesco Totti sia intenzionata ad andare in Sardegna anche se fino ad oggi non sono stati condivisi altri dettagli del suo viaggio.

Ciò che però si sa con certezza è il fatto che poco prima di fare le valigie ha preso appuntamento dalla sua estetica di fiducia scegliendo un colore particolare sia per le unghie delle mani che per quelle dei piedi.

Infatti, a differenza di ciò che ha voluto fare Ilary Blasi la quale per l’estate ha puntato sull’effetto basic scegliendo quindi una manicure mandorla color nude, lei ha voluto dare un tocco più frizzante ma pur sempre minimal.

Infatti per quest’estate ha optato per uno smalto bianco gesso, quello che in genere si utilizza per creare dei punti a contrasto del french. La particolarità sta nel fatto che l’influencer ha voluto osare con questo colore sull’intera superficie delle unghie, facendo sì che la sua immagine potesse essere grintosa ed elegante allo stesso tempo.

Sembra quindi che per quest’estate, Chanel Totti abbia puntato su manicure e pedicure coordinate in total white andando così a lanciare una mania che molto probabilmente verrà molto utilizzata in questa stagione.

Insomma, ancora una volta la giovane ragazza ha dimostrato di avere gusto e di riuscire a dare un pizzico di originalità anche ad un colore molto utilizzato.