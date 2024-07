Melissa Satta sfoggia la sua natura più “animale” e fa incetta di consensi sui social – FOTO

Condividi

In attesa di tornare su Sky con i suoi programmi sportivi, Melissa Satta fa visita a uno dei posti che più ama al mondo, e sorride felice sui social con le amiche più strette. Nonostante la “dolce” compagnia, però, l’ex velina non rinuncia a mostrare anche un suo lato più aggressivo e animalesco. Di cosa si tratta.

È stato un anno piuttosto impegnativo, questo, per Melissa Satta, sia sotto il punto di vista professionale che affettivo, e ora l’ex velina cerca di ricaricare le energie, in vista della prossima stagione televisiva, che come da tradizione partirà questo autunno. Nata a Boston nel 1986 da genitori sardi, da adolescente ha praticato sport a livello agonistico, giocando anche per la squadra femminile di calcio del Quartu Sant’Elena.

A 16 anni inizia la sua carriera nel mondo della moda, lavorando inizialmente per la Venus Dea Agency a Cagliari, prendendo parte anche a Miss Muretto, sfiorando di un soffio la vittoria finale. Dopo essersi diplomata, nel 2004 si trasferisce quindi a Milano, dove studia e lavora contemporaneamente come modella, sfilando anche per la Milano Fashion Week. Tra i suoi primi lavori anche le campagne pubblicitarie per Cotonella, Sweet Years, Tim e Pin Up Stars. La grande occasione arriva però nel 2005, quando viene scelta da Antonio Ricci come velina mora di Striscia la Notizia. Rimarrà in tale ruolo fino al 2008.

Oggi Melissa lavora per Sky Sport, e si occupa dei Globe Soccer Awards Europe. Dopo essere stata legata per un anno circa a Matteo Berrettini, fuoriclasse del tennis italiano, da qualche mese a questa parte la conduttrice e showgirl ha iniziato a fare coppia fissa con Carlo Beretta, già noto per essere, oltre al rampollo di una delle famiglie di armaioli più importanti al mondo, anche l’ex di Giulia De Lellis, famosa influencer.

Da un po’ di tempo Salta si è trasferita in Sardegna, per stare vicino oltre che ai suoi parenti più cari, anche alle sue amiche tra cui Bianca Balti, che scelgono proprio la Costa Smeralda spesso come loro meta vacanziera. Non è dato sapere se Beretta sia o meno con la sua nuova fidanzata, ma quel che è certo è che si sta perdendo uno spettacolo non da poco: Melissa mostra un fisico pressoché perfetto, sottolineato da un micro bikini a stampa animalier che le sta un incanto. E qualcuno ha già fatto un paragone piuttosto bizzarro: “Sembrate Donna Avventura con i costumi animali. Bellissime tutte”. Effettivamente, come dargli torto?