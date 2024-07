Martina Stella torna in Toscana: la passeggiata al tramonto manda in visibilio i fan

Condividi

Per le vacanze estive, Martina Stella sceglie la sua “adorata toscana”: eccola mentre passeggia in riva al mare al tramonto.

Ha conservato la bellezza genuina di una ventenne anche a 39 anni e dopo due figli, Martina Stella: l’attrice, nonostante un vissuto particolarmente complicato soprattutto in amore, ritrova la sua gioia godendosi dolci momenti con Ginevra e Leonardo, 12 e 3 anni. Adesso, per le vacanze estive, torna nei suoi luoghi del cuore: i fan sono rimasti estasiati dagli scatti al tramonto sulla spiaggia.

Martina Stella: l’amore per Ginevra e Leonardo

È a tutti gli effetti una “mamma rock”, Martina Stella, come lei stessa scrive nella sua bio di Instagram: tra un set e l’altro, dove in qualsiasi occasione la sua interpretazione supera le aspettative, l’attrice si dedica agli amori della sua vita, Ginevra e Leonardo. Figli di due matrimoni diversi, entrambi finiti non nel migliore dei modi: Ginevra è nata dall’unione con Gabriele Gregorini, mentre il piccolo di casa è frutto del matrimonio con Andrea Manfredonia.

Sulla fine del rapporto con quest’ultimo, sancita da una separazione lo scorso agosto, l’attrice ha sempre preferito non scendere nei dettagli, pur rivelando che “i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore”. D’altronde, Martina non è mai stata particolarmente fortunata in amore, come hanno dimostrato altre fugaci storie avute in passato.

Per fortuna, a rialzarla c’è l’amore per i suoi figli, oltre che per il lavoro, in cui si getta a capofitto: con Ginevra, in particolare, mamma Martina ha un rapporto speciale, e spesso condivide video ironici e divertenti proprio in sua compagnia.

Alle proposte, arrivate numerose, di progetti televisivi in cui coinvolgere la 12enne, comunque, l’attrice ha risposto con un sonoro “no”: per il momento, pur non scoraggiando del tutto la propensione della figlia per il mondo dello spettacolo, Martina vuole proteggerla dalle sue insidie, pericolose per la sua giovane età.

“Il tramonto fa da spettatore alla tua bellezza”: fan in delirio per gli scatti in Toscana

Come spesso sta accadendo in questa estate 2024, anche Martina Stella è una delle star che ha scelto di trascorrere le vacanze estive nella sua terra natale, la Toscana: l’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti mozzafiato mentre passeggia in riva al mare al tramonto. La luce della golden hour, su di lei, è perfetta, soprattutto grazie al look che ha scelto per gli scatti: un mini dress con scollo a cuore e rose ricamate e un make up decisamente “infuocato”, tutto con focus sugli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

“Passeggiate al tramonto nella mia adorata Toscana”, scrive l’attrice, sicuramente consapevole che l’attenzione dei suoi follower, in realtà, è tutta concentrata su di lei piuttosto che sul posto in cui si trova: “persino il tramonto fa da spettatore alla tua bellezza”, le scrive un utente. Una vera dichiarazione d’amore!