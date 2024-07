Cecilia Rodriguez in bikini, parte il confronto con la sorella Belen

Condividi

L’ultimo scatto di Cecilia Rodriguez in bikini ha attirato l’attenzione di molti al punto che c’è addirittura chi ha fatto il confronto con la sorella Belen.

In questi giorni Cecilia Rodriguez insieme al neo- marito Ignazio Moser si trovano in Sicilia in vacanza proprio dopo che sono state celebrate quelle che sono state le nozze più attese dell’anno. Nonostante i due siano in viaggio di nozze da poco tempo, non mancano già i primi problemi. I due stanno insieme da molto tempo, ossia quando entrambi hanno preso parte al Grande Fratello vip. Da quel momento in poi non si sono più lasciati. Due ragazzi che amano molto i loro cagnolini al punto ad averli portati con sé anche in vacanza. Ed è proprio tra un tuffo e una coccola ad Aspirina ed Ercolino, i loro due cani, che Cecilia Rodriguez ha condiviso uno scatto in bikini che ha attirato particolarmente l’attenzione.

La foto di Cecilia Rodriguez che scatena i fan

Una vacanza che non procede liscio come previsto proprio perché la coppia si è trovata di fronte ad un problema che interessa proprio uno dei loro due cani, Ercolino. I due neo sposi sono stati costretti a correre urgentemente al pronto soccorso al punto che lo stesso Ignazio sui social ha scritto: “Altra notte dal veterinario con Ninoti. Oggi sta un po’ meglio, speriamo che presto possiamo tornare a fare i tuffi. Magari un po’ meno”.

Nello stesso momento Cecilia Rodriguez in un breve video su Instagram condiviso tra le storie, ha affermato: “Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per Nino. Adesso sta un pochino meglio, ma stanotte siamo dovuti andare al pronto soccorso perché non stava tanto bene. Tremava, si lamenta e non respira bene”.

Insomma, pare che il cagnolino abbia preso una bronchite e che poco alla volta si stia riprendendo grazie anche alle cure repentine a cui si è sottoposto.

Nonostante questo problema, la vacanza della sorella minore di Belen, va avanti- Infatti non è mancato il tempo per Cecilia Rodriguez di condividere sui social anche altri scatti, quelli in cui hai indossato un bikini che sottolinea così le sue curve oltre che il suo fisico statuario.

Non sono mancati numerosi commenti da parte dei followers al punto che qualcuno ha addirittura fatto il confronto con la sorella Belen: “Lei molto più bella della sorella“.

Molti altri i commenti tra cui: “Che fisico perfetto , bellissima”, “Hai davvero un bel fisico, cosa fai quando ti alleni?” oppure “Bellissima e simpaticissima poi con un fisico statuario ancora tantissimi auguri per il tuo matrimonio”.