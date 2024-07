Melissa Satta si gode l’estate tra barche e sorrisi, ma il particolare non piace ai fan – FOTO

Condividi

Come molti altri vip nostrani, anche per Melissa Satta è partita ufficialmente l’estate e l’ex velina si gode in questi giorni il mare cristallino e le spiagge candide della sua Sardegna. Raggiante e rilassata in compagnia di alcune amiche, Melissa ha voluto condividere alcune immagini sui social, ma un particolare ha fatto storcere il naso non poco ai follower. Ecco di che cosa si tratta.

Per molti fortunati vip italiani le vacanze sono già iniziate, e naturalmente ne approfittano per condividere con i fan video e immagini di paradisi tropicali e luoghi suggestivi. Ovviamente anche Melissa Satta non fa eccezione, e da un po’ di giorni a questa parte si è trasferita nella sua Sardegna, per la precisione in Costa Smeralda, dove si gode gite in barca assieme alle amiche e al fidanzato.

Dopo essersi lasciata infatti alcuni mesi fa con Matteo Berrettini, da qualche tempo Melissa sembra avere ritrovato l’amore al fianco di Carlo Beretta, rampollo dell’omonima azienda di armi, già noto alle cronache mondane per essere l’ex di Giulia De Lellis. Tutto sembra andare per il meglio, eppure a alcuni fan non è sfuggito un particolare che sembra avere dato loro parecchio fastidio, tanto da scatenare commenti non proprio piacevoli. Cosa ha fatto esplodere l’irritazione dei fan?

Come già accennato, da qualche tempo a questa parte Melissa e Carlo si fanno vedere sempre più spesso assieme, a volte anche con il figlio dell’ex velina Maddox. Inoltre, dal profilo di Beretta sono scomparse tutte le foto assieme all’ex De Lellis e molti fan ritengono che da parte della neo coppia sia quasi un modo per farsi vedere e attirare l’attenzione. Beretta è già stato associato ad alcune tra le donne più belle dello spettacolo, e ora non sembra avere occhi che per Satta.

Tuttavia, parecchi follower la ritengono quasi una storia di facciata a base di ostentazione e di certo Melissa non fa nulla per screditare questa tesi, basti pensare alla maglietta che ha deciso di indossare nelle foto pubblicate sui suoi social, sorridente assieme alle sue amiche. La t-shirt scelta dalla showgirl sarda porta infatti il logo proprio della Beretta. Un particolare che è parso eccessivo a molti utenti Instagram: “Pure la maglietta Beretta, che disagio” ha scritto una follower, seguita a ruota da un’altra che ha sottolineato “Finalmente una vacanza. Un po’ di mare e montagna, sono solo 90 giorni che…Vediamo ciò”. Insomma, sicuramente dei commenti che Melissa non pensava di ricevere, ma ai quali ha preferito non rispondere, facendo parlare solo il suo silenzio.