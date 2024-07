Il Volo in concerto a Pompei: “le fake news ci fanno sorridere”

Condividi

Sono attesi a Pompei domani i ragazzi de Il Volo: alle prese con un tour mondiale, non danno peso alle notizie false che circolano su di loro.

Sono nel bel mezzo di un tour mondiale che proseguirà anche l’anno prossimo, i ragazzi de Il Volo: Gianluca, Piero e Ignazio non hanno alcuna intenzione di fermarsi proprio ora, dopo il grande successo di “Capolavoro” e dell’album “Ad Astra”. Il mondo, del resto, non fa che chiedere di loro, persino a Pompei: proprio domani il trio è atteso per un’esibizione nell’Anfiteatro del sito archeologico.

Il Volo: un anno in tour dall’Italia all’Australia

Hanno dato il via al loro tour mondiale lo scorso 25 aprile in Giappone: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono inarrestabili, e promettono di continuare a far sognare i loro fan per tutta l’estate e anche oltre. I mesi estivi si concentreranno in Italia, dove hanno celebrato i 15 anni di carriera con lo spettacolo “Tutti per uno”, e dove continueranno a riproporre i brani del loro primo album di inediti in 30 date.

Da ottobre, poi, si ripartirà con l’Europa, per tornare in Italia a gennaio con date nei palasport e concludere in bellezza in America, Sudamerica e Australia. Un anno intenso, a dir poco, e non è finita qui: tra un concerto e l’altro, si da il caso che uno dei tenori, Ignazio, stia per convolare a nozze! Nel frattempo, l’attenzione de Il Volo è tutta concentrata su domani, quando torneranno a immergersi nella “grande bellezza” di Pompei.

“Beats of Pompei”: Il Volo in concerto all’Anfiteatro degli Scavi

Si esibiranno domani nel meraviglioso paesaggio dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, i ragazzi de Il Volo: un concerto che si inserisce all’interno del progetto “Beats of Pompei”, insieme ad altri 9 grandi concerti di artisti internazionali. Quell’anfiteatro romano dove Ignazio, Gianluca e Piero faranno risuonare le loro voci nella serata di domani, tra l’altro, è lo stesso che ospitò, nel lontano 1971, il concerto a porte chiuse dei Pink Floyd.

“Poter tornare a Pompei è una grande soddisfazione”, commenta il trio, “ci permette di avere la cornice più adatta per le nostre melodie, che vogliono essere profondamente italiane e profondamente internazionali”.

Il 9 settembre, poi, Il Volo tornerà in Campania per esibirsi davanti alla Reggia di Caserta, ancora una volta con i brani di “Ad Astra”, che per loro, dicono, rappresenta il loro cammino nel segno del famoso motto “Per aspera ad Astra”, e nel cui quadro “Capolavoro” è la linea di congiunzione tra passato e futuro.

E quando si parla di futuro, Il Volo non ha dubbi che il loro sarà insieme, nonostante le numerose voci di crisi che si sono susseguite negli scorsi mesi: “quindici anni fa eravamo solo tre adolescenti”, dicono, “oggi siamo tre colleghi, ma anche tre amici. E le fake news sul nostro scioglimento ci fanno sorridere”.