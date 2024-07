Angelina Mango, la dolce dedica dal palco al fidanzato: “mi sta salvando la vita”

Condividi

Durante un concerto, Angelina Mango ha dedicato delle dolci parole al fidanzato Antonio Cirigliano, scatenando l’ovazione del pubblico.

Angelina Mango è davvero inarrestabile: tra concerti in giro per l’Europa e date estive tutte italiane, la cantante lucana si sta godendo la rincorsa guadagnata dalla partecipazione all’Eurovision. Un successo, in così giovane età, che ha verosimilmente stravolto la sua vita: per fortuna accanto a lei ci sono dei punti fermi solidi e stabilizzanti, come il suo fidanzato Antonio, a cui ha fatto una dedica direttamente dal palco.

Angelina Mango: dalla Basilicata alla conquista dell’Europa

Dalla vittoria a Sanremo al successo europeo, nonostante la mancata vittoria all’Eurovision, il passo è stato breve per Angelina Mango, che adesso si prepara ad un tour autunnale che toccherà le principali città del continente: Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. Queste città, d’altronde, si sono dimostrate proprio quelle in cui il pubblico, durante le tappe preparatorie dell’Eurovision, ha apprezzato maggiormente la cantante lucana.

I fan di Angelina, infatti, sono davvero tantissimi, e tutti non solo affezionati alla voce stupenda della giovane artista, ma anche stupiti dalla sua grande presenza scenica. Angelina, tra balletti iconici e look spesso criticati dai più “pudici” sui social ma degni di una vera pop star, domina il palco, dimostrando di avere la stoffa da stella internazionale. D’altronde, chi la segue dai tempi di Amici non aveva dubbi, e lo stesso si può dire dei “punti fermi” nella sua vita, come la sua mamma e il fidanzato.

La dedica al fidanzato dal palco: “mi sta salvando la vita”

Avere successo in così giovane età, come diversi casi dimostrano, spesso rompe gli equilibri all’interno della vita di un artista, e lo stesso poteva succedere ad Angelina, il cui vissuto, finora, non è stato comunque semplice. Per fortuna, però, le certezze accanto a lei, le sue persone, non sono mai cambiate: ad accompagnarla nel suo viaggio, ad esempio, c’è sempre sua madre, Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

Spesso, durante i suoi concerti, Angelina e Laura si scambiano sguardi davvero significativi, che i fan non possono fare a meno di cogliere e che sono spesso finiti in teneri video sui social. Oltre alla madre, comunque, c’è un’altra persona su cui Mango può contare: è Antonio Cirigliano, chitarrista 24enne con cui convive a Milano da due anni e mezzo, e che la accompagna in tour.

I due, seppur mantenendo privata la loro relazione per la maggior parte del tempo, salvo qualche eccezione, regalano ai fan teneri momenti quando sono insieme sul palco: durante l’ultimo concerto, ad esempio, Angelina ha concluso l’esibizione di “Diamoci una tregua” dedicando dolci parole al suo compagno.

lei che dice queste parole dopo diamoci una tregua piango loro sono i miei genitori non per caso pic.twitter.com/3F57OT4jmN — bettapoké melodrama (@vogliadiviv3re) July 14, 2024

“Grazie ragazze, questa canzone quando ho iniziato a scriverla pensavo a lui”, ha detto la cantante, proseguendo: “io voglio che voi facciate un grandissimo applauso alla persona che probabilmente mi sta salvando la vita, Antonio Cirigliano alla chitarra“. Inutile dire che i fan sono andati in delirio: questa coppia, nella vita e sul palco, è la definizione di pop!