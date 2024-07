È sempre Cartabianca, chi è Francesca, la moglie di Mauro Corona

Condividi

Si è conclusa con successo la prima stagione di È sempre Cartabianca, il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti fissi della trasmissione, anche Mauro Corona, alpinista eccentrico e sanguigno, che ha una particolare situazione sentimentale. In pochi sanno, ad esempio, che è sposato con Francesca. Ecco chi è.

Mauro Corona è tre personaggi più eccentrici del panorama televisivo, noto al grande pubblico per essere tra gli ospiti fissi di È sempre Cartabianca, talk show politico in onda il martedì sera su Rete 4. Lo scrittore e alpinista ha sempre risposto con grande schiettezza alle domande della padrona di casa, spesso scontrandosi con lei e utilizzando toni piuttosto accesi.

Nato nel 1950 in Trentino, si trasferisce ancora bambino con i suoi genitori in provincia di Udine, partecipando in compagnia del padre a battute di caccia, sviluppando la passione per l’alpinismo che poi diventerà una delle sue caratteristiche. Dopo avere lavorato per un certo periodo di tempo come manovale a Magnago, inizia il lavoro di scalpellino presso la cava di marmo del Monte Buscada. Un lavoro che è anche una passione, e lo porta a creare diverse sculture e prendere parte a alcune mostre.

Nel frattempo prosegue e coltiva la sua passione per l’arrampicata: nel giro di poco tempo scala le montagne del Friuli, attrezzando molte falesie, per poi arrivare addirittura in California e in Groenlandia. Tra le sue tante attività, anche quella di scrittore, con libri che hanno ricevuto numerosi premi come Il cardo d’argento, Il premio Bancarella nel 2011 e Il premio Marco Rigoni Stern nel 2014. Piuttosto riservato sulla sua vita privata, Mauro Corona ne ha però lasciato trapelare qualche dettaglio: l’alpinista ha quattro figli, Matteo, Melissa, e Marianna, quest’ultima scrittrice come il padre, tutti e quattro avuti dalla moglie Francesca.

Chi è Francesca, la riservatissima moglie di Mauro Corona

L’artista ha conosciuto la moglie quando era ancora molto giovane, e la donna al contrario del marito non ha mai amato particolarmente la luce dei riflettori, preferendo tenersene ben lontana. Il loro rapporto, però, ha vissuto parecchi alti e bassi, e l’alpinista ha confessato di avere tradito più di una volta la compagna, con la quale ad oggi non vive, ma dalla quale non si è mai separato ufficialmente.

“Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se la trovo con un altro gli offrro da bere. Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso prendere di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo” ha spiegato con molta schiettezza il personaggio di È sempre Cartabianca.

Benché separati, lui e Francesca continuano a avere ottimi rapporti al punto da vivere tutt’oggi ancora vicini: “Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme, ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba: in un amore che si consuma deve rimanere rispetto e affetto” ha aggiunto nel corso di una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.