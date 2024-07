Vip in vacanza: Antonella Mosetti più in forma che mai a 48 anni

Condividi

Antonella Mosetti ha condiviso un video direttamente da una giornata di relax in piscina: a quasi 50 anni è più bella che mai.

L’aria d’estate è arrivata anche ai Vip: è tempo di vacanze, spesso in posti esclusivi, ma soprattutto di sfoggiare il lavoro fatto fino ad ora sul proprio fisico, sempre impeccabile. A dimostrarlo, tra le altre, è Antonella Mosetti, che ha condiviso un video da urlo dal suo pomeriggio in piscina: i commenti negativi non mancano, ma la maggior parte dei suoi follower non può che ammirarla.

Antonella Mosetti: “imprenditrice della sua immagine” su OnlyFans

Ci sono personaggi famosi che non finiranno mai di far discutere, e tra questi Antonella Mosetti ha sicuramente un ruolo di primo piano. In Tv non la si vede ormai da tempo, e il motivo è lei stessa a rivelarlo: tante sono infatti le avances e proposte, anche spinte, ricevute in cambio di “una parte” in qualche trasmissione, ma lei le ha rifiutate tutte, finendo per essere esclusa dalla pole position del piccolo schermo.

Una showgirl come lei, comunque, non si perde d’animo, e adesso è diventata “un’imprenditrice della sua immagine”, come ama definirsi: Antonella Mosetti, infatti, è stata una delle prime Vip ad aprire un profilo OnlyFans senza nascondersi, ma inserendo il suo vero nome. Non ha paura di ammettere che questa, adesso, è la parte principale del suo lavoro, che le permette di mantenersi più che sufficientemente.

D’altronde, non è l’unica Vip a farlo: come lei, anche showgirl come Francesca Brambilla e Dayane Mello hanno annunciato pubblicamente di avere un profilo sulla nota piattaforma, dove condividono immagini che su Instagram sarebbero bannate.

Un pomeriggio di relax a Roma, i follower: “sei stupenda”

L’attività su OnlyFans sembra piuttosto remunerativa, tanto da permettere ad Antonella di godersi delle meritate vacanze estive: dopo il sole della Sardegna, che ha allietato le sue giornate la settimana scorsa, l’ex moglie di Alex Nuccetelli è tornata a Roma, stavolta a Parco dei Principi, per godersi un pomeriggio di relax in piscina.

Direttamente da questa location esclusiva, la showgirl ha condiviso un video che la ritrae in costume, in forma come sempre: tra due anni, Antonella ne compirà 50, ma sembra quasi non accorgersene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

E non se ne accorgono neanche i follower, che la inondano di complimenti come “spettacolare come sempre”, “meravigliosa creatura”, e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Insomma, sembra che la carriera di Antonella Mosetti come imprenditrice vada a gonfie vele, e sospettiamo che proseguirà ancora per lungo tempo.